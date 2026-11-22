باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ملیکا برقی‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تشریح وضعیت معاملات بازار سرمایه اظهار کرد: در جریان معاملات بورس تهران، شاخص کل با رشد ۶۴ هزار و ۳۷۴ واحدی، معادل ۰.۷۸ درصد، به سطح ۸ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۷۹ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۴۲ هزار و ۷۱۵ واحدی و رشد ۱.۷۵ درصدی، در ارتفاع ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۴۹۹ واحد ایستاد.

وی افزود: هم‌زمان، شاخص قیمت وزنی‌ارزشی و شاخص قیمت هم‌وزن نیز به‌ترتیب ۰.۷۸ و ۱.۷۵ درصد افزایش یافتند. شاخص آزاد شناور نیز با رشد ۰.۴۲ درصدی به ۱۰ میلیون و ۲۶۸ هزار واحد رسید. در میان شاخص‌های بازار، شاخص بازار اول ۰.۱۸ درصد و شاخص بازار دوم ۲.۱۷ درصد افزایش را تجربه کردند.

برقی‌زاده با اشاره به ارزش معاملات بورس تهران بیان کرد: ارزش کل بازار بورس تهران در پایان معاملات به حدود ۲۴ هزار و ۱۲۶ همت رسید. طی این روز، ۸۶۱ هزار و ۴۴۹ فقره معامله به ارزش ۴۴ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان انجام شد و حجم دادوستد‌ها نیز به ۶۰ میلیارد و ۹۲۰ میلیون سهم و اوراق بهادار رسید.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در میان نماد‌های اثرگذار بر شاخص کل، نماد‌های «فولاد»، «تاپان»، «وبملت»، «وغدیر»، «پارسان» و «تاپیکو» بیشترین نقش مثبت را در رشد نماگر اصلی بازار ایفا کردند. در مقابل، نماد «فملی» با اثر منفی ۳۸ هزار و ۲۷۱ واحدی، بیشترین فشار را بر شاخص کل وارد کرد؛ با این حال، تقاضا در سایر نماد‌های بزرگ بازار توانست بخش قابل‌توجهی از اثر منفی این نماد را جبران کند.

وی گفت: همچنین نماد‌های «فملی»، «تاصیکو»، «شبریز»، «فولاد»، «شپنا»، «شتران» و «تاپان» در زمره پرتراکنش‌ترین نماد‌های بورس تهران قرار گرفتند.

برقی‌زاده در ادامه با اشاره به وضعیت معاملات فرابورس ایران تصریح کرد: در سوی دیگر بازار سرمایه، معاملات فرابورس ایران نیز با برتری تقاضا همراه بود. شاخص کل فرابورس با افزایش یک‌هزار و ۲۱۲ واحدی، معادل ۱.۶۸ درصد، به سطح ۷۳ هزار و ۱۷۵ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن این بازار نیز با رشد ۷ هزار و ۹۳۵ واحدی و افزایش ۱.۷۲ درصدی، در ارتفاع ۴۶۹ هزار و ۴۲ واحد قرار گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: شاخص بازار اول فرابورس ۱.۶۱ درصد و شاخص بازار دوم ۱.۶۹ درصد رشد کردند. ارزش بازار‌های اول و دوم فرابورس در پایان معاملات به ۴ هزار و ۹۳ همت و ارزش بازار پایه به ۹۱۸ همت رسید. در این بازار، ۵۸۴ هزار و ۵۶۲ معامله به ارزش ۲۹۲ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان انجام شد و حجم معاملات نیز ۲۰ میلیارد و ۱۴۶ میلیون سهم و اوراق بهادار گزارش شد.

وی افزود: در میان نماد‌های اثرگذار بر شاخص کل فرابورس، «آریا»، «کگهر»، «مارون» و «سامان» بیشترین تأثیر مثبت را داشتند و در مقابل، نماد «فزر» بیشترین اثر منفی را بر این نماگر ثبت کرد.

برقی‌زاده با تحلیل روند شاخص‌های بازار سرمایه گفت: بررسی روند شاخص‌ها نشان می‌دهد که رشد بازار در معاملات روز یکشنبه صرفاً به نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز محدود نبوده و سهام شرکت‌های کوچک و متوسط نیز از اقبال بیشتری برخوردار شده‌اند. رشد ۱.۷۵ درصدی شاخص هم‌وزن در مقایسه با افزایش ۰.۷۸ درصدی شاخص کل بورس تهران، بیانگر گستردگی بیشتر تقاضا در بخش قابل‌توجهی از نماد‌های بازار است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش بیش از ۲ درصدی شاخص بازار دوم بورس در کنار رشد شاخص‌های فرابورس، نشان می‌دهد که تحرکات مثبت به بخش‌های مختلف بازار تسری یافته است. نکته قابل‌توجه معاملات امروز، ثبت رشد شاخص کل در شرایطی است که نماد «فملی» به‌تنهایی اثر منفی قابل‌ملاحظه‌ای بر این نماگر داشته و سایر نماد‌های بزرگ توانسته‌اند این فشار را تا حد زیادی خنثی کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: با وجود بهبود نماگر‌های بازار، ارزیابی پایداری روند صعودی مستلزم بررسی دقیق‌تر متغیر‌های بنیادی و جریان نقدینگی است. انتشار گزارش‌های تولید و فروش شرکت‌ها برای آبان‌ماه، تحولات نرخ ارز، روند هزینه‌های تأمین مالی و چشم‌انداز سودآوری صنایع از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر انتظارات سرمایه‌گذاران و جهت‌گیری معاملات در روز‌های آینده اثرگذار باشند.

برقی‌زاده تأکید کرد: همچنین بررسی ارزش معاملات خرد، خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی و میزان مشارکت سرمایه‌گذاران در نماد‌های مختلف، برای تشخیص کیفیت رشد بازار اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه افزایش شاخص‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای کافی برای ارزیابی تداوم و استحکام روند صعودی بازار سرمایه باشد.