باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ سیروس دریکوند در تشریح این خبر گفت: برابر اخبار واصله مبنی بر تولید ارز دیجیتال در ۲ منزل مسکونی در سطح شهرستانهای امیدیه و بهبهان، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی و با همکاری اداره برق شهرستان، بلافاصله به محلهای مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از مکانهای مذکور، تعداد ۳۰ دستگاه ماینر غیرمجاز و قاچاق کشف شد.

سرهنگ دریکوند با اشاره به اینکه ارزش دستگاههای کشفشده بالغ بر ۳۶ میلیارد ریال اعلام شده است، بیان داشت: ۲ متهم در این رابطه دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی کشور طبق قانون برخورد جدی میکند و از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه، از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ موضوع را گزارش کنند و پیشنهاد، انتقاد یا تقدیر از عملکرد پلیس را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.

توقیف ۴۷ خودروی مخاطرهآمیز و هنجارشکن در مسجدسلیمان

سرهنگ علی عباسی فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان گفت: در راستای ارتقای انضباط ترافیکی، پیشگیری از رفتارهای پرخطر رانندگی و تأمین آسایش عمومی، طرح برخورد با وسایل نقلیه متخلف به مدت یک هفته در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

وی با اشاره به توقیف ۴۷ دستگاه خودروی سواری در جریان این طرح افزود: خودروهایی که با انجام حرکات نمایشی، ایجاد آلودگی صوتی و رانندگی مخاطرهآمیز موجب برهم زدن نظم عمومی و به خطر انداختن ایمنی شهروندان میشوند، در اولویت برخورد قانونی پلیس قرار دارند.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان با تأکید بر تداوم نظارت و برخورد با رانندگان متخلف تصریح کرد: ایجاد مزاحمت برای شهروندان و به خطر انداختن جان دیگران، قابل اغماض نیست و پلیس در چارچوب قانون با هرگونه رفتار مخاطرهآمیز و هنجارشکنانه برخورد خواهد کرد.

انهدام باند سوداگران مرگ توسط پلیس دزفول

سرهنگ احسان بردیا فرمانده انتظامی شهرستان دزفول گفت: در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشراف اطلاعاتی از فعالیت اعضای باند ۳ نفره که در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان فعالیت می کردند، مطلع و رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام کارهای اطلاعاتی و روشهای فنی پلیسی موفق به شناسایی هویت و محل فعاليت اعضای باند ۳ نفره توزیع مواد مخدر شدند که پس از هماهنگی قضائی طی عملیاتی ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ بردیا با بیان اینکه در بازرسی بعمل آمده از مخفیگاه متهمان مقدار حدود ۶۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد، تصریح کرد: همچنین ۶ خودرو که در امر فروش و توزیع بکارگیری می شدند توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول بیان داشت: متهمان پس از تحویل به مرجع قضائی با قرار صادره روانه زندان شدند.

توقیف موتورسیکلت سنگین قاچاق ۲۰ میلیارد ریالی در هندیجان

سرهنگ سیروس دریکوند رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری موتورسیکلت سنگین در شهرستان هندیجان، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی امامزاده عبدالله شهرستان هندیجان پس از بررسیهای بهعملآمده و هماهنگی قضائی، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین غیرمجاز BMW را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت توقیفشده را بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال اعلام کردهاند، اظهار داشت: با تشکیل پرونده قضایی، موتورسیکلت توقیفی نیز به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ دریکوند در خاتمه از مردم خواست به منظور برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری کنند و هرگونه اطلاعات و اخباری در مورد مسائل امنیتی و انتظامی را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در اندیمشک؛ دستگیری ۱۸ سارق و ۱۴ محکوم متواری

سرهنگ سید شمساله موسوی گفت: در راستای ارتقای امنیت عمومی، افزایش احساس آرامش شهروندان و مقابله با جرائم و هنجارشکنیها، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف شناسایی و دستگیری مجرمان و افراد تحت تعقیب در شهرستان اندیمشک به اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، مأموران انتظامی موفق شدند ۲۷ فقره انواع سرقت را کشف و ۱۸ سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک ادامه داد: در این طرح همچنین ۱۴ نفر از محکومان متواری شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ موسوی با اشاره به کشفیات سلاح در اجرای این طرح گفت: ماموران انتظامی ۹ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز را کشف کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای برخورد با وسایل نقلیه متخلف نیز ۱۳ دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف شناسایی و توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با تاکید بر تداوم اجرای طرحهای امنیتی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری سارقان اماکن خصوصی در شهرستان باوی

سرهنگ حسن شیخی سعید گفت: در پی وقوع سرقت از اماکن خصوصی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۳۲ شیبان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و بهکارگیری شگردهای تخصصی پلیسی، موفق شدند هویت ۲ سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه آنها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی باوی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه پلیس و در مواجهه با مستندات و مدارک موجود، به ارتکاب سرقت از اماکن خصوصی با همدستی یکدیگر اعتراف کردند.

سرهنگ شیخی سعید با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهمان بیان داشت: افراد دستگیرشده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف ۸ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در دشت آزادگان

سرهنگ حسین بیتسیاح گفت: ماموران پلیس طی عملیاتهای هوشمندانه و با بهرهگیری از اطلاعات دقیق، موفق به شناسایی ۲ منزل مسکونی شدند که در آنها تجهیزات استخراج ارز دیجیتال بهصورت غیرقانونی فعالیت میکردند.

وی افزود: در جریان اجرای عملیات و بازرسی دقیق منزلهای مذکور، ۸ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۱۲ میلیارد ریال کشف شد. این اقدامات در قالب طرحهای نظارتی پلیس و با هدف کنترل فعالیتهای غیرقانونی در حوزه استخراج ارز دیجیتال صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان ادامه داد: در این راستا ۲ متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده شدند.

سرهنگ بیتسیاح ضمن تأکید بر جدیت پلیس در مقابله با جرایم نوظهور و فعالیتهای مخل نظم اقتصادی، بر تداوم اقدامات نظارتی و برخورد قاطع با هرگونه فعالیت غیرقانونی جهت حفظ امنیت اقتصادی جامعه تأکید کرد.

دستگیری سارقان مسلح کابلهای برق ایستگاه پمپاژ آب در بندرماهشهر

سرهنگ کامران خوشناموند گفت: در پی وقوع سرقت شهر شهید چمران این شهرستان، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی و جمعآوری دلایل، مدارک و مستندات، موفق به شناسایی ۳ نفر از سارقان شدند و طی یک سلسله اقدامات عملیاتی، آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند و در این زمینه یک قبضه سلاح جنگی نیز از آنان کشف شد.

سرهنگ خوشناموند با بیان اینکه ماموران پلیس در ادامه تحقیقات موفق به کشف کابلهای مسروقه نیز شدند، خاطرنشان کرد: برای متهمان دستگیرشده پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر اذعان داشت: امنیت محصول یک فرآیند جمعی است و ارتقاء نظم و امنیت همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.

ضرب شست کارآگاهان پلیس آگاهی خرمشهر به سارقان و مالخران

سرهنگ علی رحیمی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت عمومی و صیانت از اموال شهروندان، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، موفق شدند ۷ سارق و ۴ نفر مالخر را شناسایی و با هماهنگی قضائی در ۳ عملیات ضربتی، آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه در بازرسیهای انجامشده از مخفیگاه متهمان، مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی کشف شد، تصریح کرد: در جریان تحقیقات، ۱۰ فقره انواع سرقت شامل سرقت از مشاعات ساختمان، سیم برق و منازل کشف شد.

سرهنگ رحیمی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان و مالخران، از شهروندان درخواست میشود ضمن رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاعرسانی کنند.