باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی استان تهران و البرز خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در محورهای شمالی کشور روان است.

محرابی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده‌های طاووسیه، گلشهر و پل فردیس ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران–کرج نیز حدفاصل شهرک مدرس تا محمدشهر با ترافیک سنگین مواجه هستیم. همچنین در محور تهران–شهریار در برخی مقاطع ترافیک سنگین جریان دارد

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت تردد در محورهای شمالی نیز گفت: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

وی ادامه داد: در محور چالوس نیز مسیر جنوب به شمال با تردد روان همراه است و در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا همچنین درباره محورهای مسدود غیرشریانی تصریح کرد: محورهای هشترود–طالقان، پاوه–مریوان (گردنه تته) و وازک–بلده در حال حاضر مسدود هستند.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌های کشور اطلاع کسب کنند و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.