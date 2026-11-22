باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: استان‌های نوار شمالی کشور با ورود موج بارشی جدید شاهد بارش باران و وزش باد شدید خواهند بود.

وی افزود:با ورود موج بارشی به کشور، در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، زنجان و اردبیل بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

او یاد آور شد: امشب در برخی مناطق استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز و تهران نیز رخ می‌دهد و در نقاط مستعد، بارش برف دور از انتظار نیست.

ضیائیان گفت: روز دوشنبه، بارش‌ها به‌تدریج در شمال‌غرب کشور قطع می‌شود و دامنه بارش‌ها، افزون بر مناطق یادشده، خراسان شمالی را نیز در بر می‌گیرد.

وی توضیح داد: در روز سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه پدیده بارشی در کشور پیش‌بینی نمی‌شود؛ با این حال، در استان‌های اردبیل و گیلان وزش باد گرم جنوبی رخ خواهد داد.

او گفت:از بعدازظهر چهارشنبه و در روز پنجشنبه نیز با ورود موج بارشی جدید، در استان‌های ساحلی خزر و شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی کاهش دما و بارش پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: همچنین دریای خزر از بعدازظهر یکشنبه تا دوشنبه و بار دیگر از بعدازظهر چهارشنبه تا پنجشنبه مواج خواهد بود.