باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در آیین اختتامیه همایش سالانه بازار سرمایه با اشاره به نقش بورس کالای ایران در افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور گفت: بورس کالا در شرایط دشوار اقتصادی، نقش بسزایی در تأمین کالا و تداوم فعالیت‌های اقتصادی کشور ایفا کرده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: بورس کالا در شرایط عادی اقتصاد نیز بستری برای کشف قیمت و ایجاد ارتباط بهینه میان خریداران و فروشندگان فراهم می‌کند. همچنین فعالیت این بازار به کاهش هزینه مبادلات و افزایش شفافیت معاملات منجر می‌شود.

صیدی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بورس کالا، از پیگیری پذیرش‌های جدید و تنوع‌بخشی به ابزار‌های مشتقه خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تلاش مدیران و همکاران این مجموعه، زمینه توسعه ابزار‌های مالی و گسترش عدالت در بازار‌ها بیش از پیش فراهم شود.