باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش انصارالله با انتشار ویدئویی در فضای مجازی، از توقیف مقادیر قابل‌توجهی سلاح و مهمات متعلق به نیرو‌های دولت مستعفی یمن در جریان عملیات نظامی خود در غرب این کشور خبر داد.

در این ویدئو، ده‌ها صندوق حاوی تسلیحات و مهمات به نمایش گذاشته می‌شود.

یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله اعلام کرد این محموله‌ها در جریان عملیات پیشروی برای تصرف شهر المخا در سواحل غربی یمن، از انبار‌های مهمات و تسلیحات نیرو‌های دولت مستعفی یمن به دست آمده‌اند.

در ادامه این تصاویر، نیرو‌های انصارالله صندوق‌ها را باز می‌کنند و موشک‌ها، سلاح‌های سبک، گلوله‌های خمپاره و انواع مهمات را به نمایش می‌گذارند.

تصرف شهر المخا در اواخر تابستان، نقطه اوج عملیات گسترده انصارالله در غرب یمن بود؛ عملیاتی که به گزارش الجزیره، ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌های مواضع دفاعی نیرو‌های دولت مستعفی یمن را آشکار کرد.

منبع: الجزیره