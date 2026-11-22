باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده انتظامی کشور امروز (یکشنبه اول آذر ماه) در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گیلان بر آمادگی تمام‌عیار نیرو‌ها برای مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت داخلی و برخورد قاطع با جرائم سازمان‌یافته و رفتار‌های هنجارشکن تأکید کرد.

او با اشاره به تلاش‌های مستمر پلیس گیلان از میزان آمادگی بالای نیرو‌ها در مرز‌ها و مناطق استان خبر داد و گفت: وظیفه اصلی انتظامی، علاوه بر خدمات عمومی، دفاع از ارزش‌ها و حفظ امنیت جامعه است که این امر، اوج مجاهدت و تکلیف‌مداری نیرو‌ها را نشان می‌دهد.

جانشین فرمانده انتظامی کشور در ادامه با اشاره به چالش‌های اجتماعی، بر مقابله با جرم‌های سازمان‌یافته و رفتار‌های هنجارشکنی نظیر ولگردی تأکید کرد و افزود: ما در برخورد با رفتار‌های هنجارشکنی و جرائم مشهود، بر اساس قانون عمل می‌کنیم و این موضوع از اولویت‌های اصلی ما است. سردار رضایی همچنین ضمن تجلیل از ایستادگی و حمایت مردم از انقلاب اسلامی، بر اهمیت حفظ فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی در برابر تهاجمات فرهنگی تأکید کرد و با ابراز امیدواری برای تداوم آرامش و امنیت در کشور، از تمامی دست‌اندرکاران امر امنیت و از خانواده‌های گرامی شهدا و ایثارگران قدردانی کرد.

نقش بی بدیل وحدت مردم و نیرو‌های مسلح در حفظ امنیت کشور

آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در استان گیلان هم در این دیدار ضمن تجلیل از اراده و تلاش‌های نیرو‌های مسلح در حفظ نظم و امنیت بر لزوم تداوم انسجام میان مردم و نهاد‌های امنیتی تأکید کرد. او ضمن استقبال از رویکرد‌های حفاظتی و امنیتی نیرو‌های انتظامی، با تأکید بر اهمیت نقش پلیس در ایجاد آرامش در جامعه به اهمیت انسجام میان مردم، حاکمیت و نیرو‌های نظامی و انتظامی اشاره کرد و این یکپارچگی را از برکات الهی و عامل اصلی پایداری نظام دانست.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین بر ضرورت مقابله با انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‌ها و نقش کلیدی نیرو‌های انتظامی در مهار این پدیده‌ها و حفظ فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی در جامعه تأکید کرد. آیت‌الله فلاحتی از تلاش‌های بی‌وقفه مرزبانان و نیرو‌های انتظامی در مناطق مختلف استان و کشور قدردانی کرد و استمرار اقدامات پلیس در جهت پیشگیری از جرائم و مقابله با تهدیدات برخاسته از عوامل خارجی و داخلی را ضروری دانست.

او برای سلامت و توفیق روزافزون تمامی کارکنان انتظامی و نیرو‌های مسلح دعا و از ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های این نیرو‌ها در طول دوران‌های مختلف تجلیل کرد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان