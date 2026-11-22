باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - تیم فوتبال بارسلونا در هفته سیزدهم رقابت‌های لالیگای اسپانیا، در ورزشگاه اسپاتیفای نیوکمپ میزبان ویارئال بود و در پایان دیداری جذاب و پرگل، با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.

ویارئال شروعی طوفانی داشت و تیجان بیوکنان در دقیقه ۵ و تانی اولوواسی در دقیقه ۷، دو بار دروازه بارسلونا را باز کردند تا زردپوشان خیلی زود با دو گل پیش بیفتند.

در دقیقه ۲۳، لامین یامال فرصت داشت اختلاف را کاهش دهد، اما ضربه پنالتی او به بیرون رفت تا بارسلونا نیمه نخست را با شکست ۲ بر صفر به پایان برساند.

با آغاز نیمه دوم، شاگردان هانسی فلیک برای جبران نتیجه به میدان آمدند. جرارد مارتین در دقیقه ۵۷ یکی از گل‌ها را جبران کرد و تنها چهار دقیقه بعد، فرمین لوپز گل تساوی را به ثمر رساند.

فشار بارسلونا ادامه پیدا کرد و در دقیقه ۶۷، پائو ناوارو با گل به خودی، سومین گل آبی‌واناری‌ها را وارد دروازه تیمش کرد تا کامبک میزبان در فاصله ۱۰ دقیقه تکمیل شود.

به این ترتیب، بارسلونا که در نیمه نخست با دو گل از حریف عقب افتاده بود، در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ ویارئال را شکست داد و سه امتیاز حساس این مسابقه را به دست آورد.