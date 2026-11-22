باشگاه خبرنگاران جوان - سید ولی موسوی گفت: بر اساس تصمیم کمیته استانی پیشگیری، کنترل و مراقبت عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس و با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و پیشگیری از گسترش ویروس آنفلوانزا، فعالیت آموزشی تمامی مدارس استان از روز دوشنبه دوم تا چهارشنبه چهارم آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه حفظ سلامت دانش‌آموزان در کنار استمرار فرآیند تعلیم‌وتربیت از اولویت‌های اصلی آموزش‌وپرورش است، افزود: این تصمیم با رویکردی پیشگیرانه و در راستای کاهش زنجیره انتقال بیماری، مراقبت از سلامت دانش‌آموزان و فراهم‌سازی محیطی ایمن‌تر برای جامعه آموزشی استان اتخاذ شده است.

موسوی از مدیران مدارس خواست با برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌گیری از ظرفیت بستر‌های آموزش غیرحضوری، زمینه تداوم فعالیت‌های آموزشی و جلوگیری از وقفه در فرآیند یاددهی و یادگیری را فراهم کنند.

منبع صداوسیما