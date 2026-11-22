باشگاه خبرنگاران جوان - پس از گزارش نیویورک‌تایمز درباره کاربری نظامی سدهای ایران، نشریه فوربز نیز معدن بوکسیت حوالی شاهرود را به برنامه موشکی کشور مرتبط کرده است؛ در حالی که بوکسیت ماده اولیه تولید آلومینیوم و این فلز دارای کاربردهای گسترده صنعتی است. این روایت‌ها با امنیتی‌سازی زیرساخت‌های غیرنظامی، هر فعالیت صنعتی را بهانه‌ای برای طرح تهدید نظامی معرفی می‌کنند؛ رویکردی که پیش‌تر درباره زیرساخت‌های آبی لیبی نیز به کار گرفته شد و بعدها نیویورک‌تایمز به نادقیق بودن گزارش خود اعتراف کرد.

نکته قابل توجه، نقش نویسندگان ایرانی در تهیه این گزارش‌هاست؛ گزارش فوربز به قلم شوکا بیداریان، فعال سلطنت‌طلب، منتشر شده و گزارش نیویورک‌تایمز نیز نوشته صنم ماهوزی است. این گزارش‌ها با هدف پیوند دادن زیرساخت‌های حیاتی ایران، از سدهای تأمین‌کننده آب میلیون‌ها نفر تا معادن و صنایع کشور، به فعالیت‌های نظامی، بستری برای توجیه تخریب آنها فراهم می‌کنند.