باشگاه خبرنگاران جوان - دوره دوجلدی کتاب «مقتل العشق» تألیف حجت‌الاسلام و المسلمین علی خدادادی، سخنران، مدرس و محقق معارف اهل‌بیت (ع) — که پیش از این آثاری همچون دوره «کهف‌الوری» و «کشکول» را به رشته تحریر درآورده است — روانه بازار نشر شد.

این اثر که در مجموع در پنج جلد تدوین شده و هم‌اکنون دو جلد نخست آن به زیور طبع آراسته شده است، تلاش دارد با پرهیز از نگاه‌های سطحی و با تکیه بر پژوهش‌های رجالی و اعتبارسنجی احادیث، به دغدغه‌ها و پرسش‌های نسل جوان و عموم مخاطبان در حوزه تاریخ اسلام و تشیع پاسخ دهد.

بررسی مستند آیین‌های عزاداری و شبهات تاریخی

یکی از ویژگی‌های متمایز «مقتل العشق»، بهره‌گیری از بیش از ۳۷۸ عنوان منبع و مأخذ معتبر از فریقین (شیعه و اهل سنت) است که نشان‌دهنده وسواس علمی مؤلف در مستندسازی مباحث است.

نویسنده در این کتاب، علاوه بر تبیین ریشه‌ها و مستندات روایی آیین‌های سوگواری نظیر مجالس روضه، روضه خانگی، توسل، هروله، لطمه‌زنی و گریبان چاک کردن در مصائب اهل‌بیت (ع)، به صورت دقیق و مستند به شبهات رایج تاریخی و اعتقادی در ایام فاطمیه و محرم پاسخ داده است.

پاسخ به پرسش‌های چالشی درباره فاطمیه و عاشورا

از جمله مباحث مهمی که در این کتاب با استناد به اسناد تاریخی مورد بررسی قرار گرفته، می‌توان به موضوعاتی همچون اسناد تاریخی مصیبت کوچه بنی‌هاشم و بیت‌الاحزان، چرایی سکوت امیرالمؤمنین (ع)، پاسخ به شبهه حمله امام حسین (ع) به ایران و همچنین تبیین فلسفه قیام عاشورا اشاره کرد.

علاقه‌مندان و پژوهشگران برای تهیه نسخه چاپی یا دیجیتالی کتاب «مقتل العشق» و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اینترنتی رسمی این اثر به نشانی khodadadi۱۱۰.ir مراجعه کنند.