باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در جریان بازدید از طرح‌های اقتصادی و عمرانی منطقه سلفچگان، با اشاره به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی استان اظهار داشت: طی یک سال گذشته، روند اتصال واحدهای صنعتی و شهرک‌های تولیدی قم به شبکه ریلی کشور شتاب گرفته است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت این طرح تصریح کرد: امیدواریم تا سال آینده، شهرک صنعتی شکوهیه و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به شبکه ریلی متصل شوند و این اتصال، زمینه کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش ایمنی جابه‌جایی کالا و توسعه صادرات را فراهم کند.

بهنام‌جو خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ریلی، نقشی مهم در رونق اقتصادی و تسهیل صادرات استان ایفا می‌کند و با بهره‌برداری از این طرح‌ها، شاهد تحول مثبتی در حمل‌ونقل کالا و کاهش بار ترافیکی جاده‌ها خواهیم بود.

قم به دنبال سهم ۱۰ درصدی از حمل بار کشور

استاندار قم، در ادامه ا اشاره به حرکت نخستین قطار باری از قم به مقصد چین در ماه گذشته اظهار داشت: این رویداد، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای استان در عرصه حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات و گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگر شود.

وی در ادامه با تأکید بر مزایای توسعه حمل‌ونقل ریلی تصریح کرد: این توسعه، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان، ایمنی جابه‌جایی کالا و ایمنی جاده‌ها را نیز افزایش می‌دهد و به کاهش ترافیک و تصادفات جاده‌ای کمک می‌کند.

بهنام‌جو خاطرنشان کرد: استان قم درصدد است دست‌کم ۱۰ درصد از ظرفیت حمل بار کشور را به خود اختصاص دهد و با توسعه زیرساخت‌های ریلی، به یکی از قطب‌های مهم حمل‌ونقل بار در کشور تبدیل شود.

تولید ۴۰ هزار تن کود فسفات با توان داخلی

استاندار قم، همچنین در جریان بازدید از کارخانه در دست احداث تولید کود فسفات در سلفچگان، این طرح را از طرح‌های دانش‌بنیان و مبتنی بر توان داخلی دانست و اظهار داشت: این مجموعه با استفاده از قطعات و تجهیزات تولید داخل، ظرفیت تولید سالانه حدود ۴۰ هزار تن کود فسفات را دارد.

وی در ادامه با اشاره به زمان‌بندی بهره‌برداری از این کارخانه تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود این مجموعه تا سال آینده وارد مدار تولید شود و زمینه اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه سلفچگان را فراهم کند.

بهنام‌جو خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز بخش کشاورزی کشور به این محصول و واردات بخشی از نیاز داخلی، بهره‌برداری از این کارخانه گامی در جهت تأمین نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات خواهد بود و نقش مهمی در خودکفایی و تقویت تولید ملی ایفا می‌کند