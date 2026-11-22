باشگاه خبرنگاران جوان - امیدعلی پارسا عصر یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه با تشریح رویکرد جدید دولت در نظام بودجه‌ریزی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین تغییرات پیش‌بینی‌شده در بودجه سال آینده، استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استان‌ها با هدف افزایش کارآمدی نظام اداری و اجرایی، تقویت نقش استان‌ها در مدیریت منابع و دستیابی به توسعه متوازن و پایدار است.

وی با اشاره به بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: این قانون زمینه استقرار نظام جدیدی را فراهم کرده که بر اساس آن، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هر استان در تأمین منابع، مدیریت هزینه‌ها و تخصیص اعتبارات مورد توجه قرار می‌گیرد.

پارسا تصریح کرد: استان‌های کشور از نظر ظرفیت اقتصادی، درآمدزایی، امکانات و نیازهای توسعه‌ای شرایط یکسانی ندارند؛ بنابراین نمی‌توان برای همه استان‌ها نسخه واحدی در زمینه مدیریت منابع و بودجه‌ریزی در نظر گرفت. هدف این است که هر استان متناسب با ظرفیت‌های خود برای تأمین منابع تلاش کند و در مقابل، متناسب با نیازها و شاخص‌های توسعه‌ای از اعتبارات بهره‌مند شود.

وی با اشاره به تمرکز بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی کشور در تهران گفت: حدود ۵۰ درصد درآمدهای عمومی کشور در تهران ثبت می‌شود، اما این موضوع لزوماً به معنای تولید این درآمدها در تهران نیست؛ چراکه ممکن است محل ثبت مالیاتی شرکت‌ها در تهران باشد، در حالی که فعالیت اقتصادی و تولید درآمد آن‌ها در استان‌های دیگر انجام می‌شود.

رئیس امور برنامه‌ریزی و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در نظام جدید باید میان ظرفیت درآمدزایی استان‌ها و میزان برخورداری آن‌ها از منابع بودجه‌ای تفاوت قائل شد. در بخش تأمین منابع، ظرفیت و قابلیت هر استان ملاک است، اما در توزیع اعتبارات، میزان نیاز، توسعه‌نیافتگی و ضرورت‌های منطقه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد.

گذار از بودجه‌ریزی سنتی به مدیریت مبتنی بر عملکرد و نتیجه

پارسا با تأکید بر اینکه هدف اصلی نظام نوین درآمد ـ هزینه استان‌ها، ایجاد انگیزه برای ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی است، گفت: در نظام فعلی، بخش قابل توجهی از انرژی مدیران و دستگاه‌های اجرایی صرف پیگیری و چانه‌زنی برای دریافت اعتبارات بیشتر می‌شود، در حالی که سازوکار مشخصی برای ایجاد انگیزه در جهت افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد وجود ندارد.

وی افزود: در رویکرد جدید، به جای تمرکز صرف بر میزان منابع دریافتی یا تعداد فعالیت‌های انجام‌شده، باید مشخص شود اقدامات دستگاه‌های اجرایی چه تغییری در زندگی مردم ایجاد کرده و چه نتایجی برای جامعه به همراه داشته است.

پارسا با بیان اینکه برنامه‌ریزی باید از نتیجه مورد انتظار آغاز شود، تصریح کرد: ابتدا باید مشخص کنیم به دنبال چه تغییری در زندگی مردم هستیم، سپس فعالیت‌ها و اقدامات مورد نیاز برای تحقق آن را تعریف کنیم و در نهایت، منابع و اعتبارات لازم را متناسب با این اقدامات پیش‌بینی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ای که بدون توجه به منابع واقعی و ظرفیت اجرایی تدوین شود، بیشتر شبیه فهرستی از آرزوهاست تا یک برنامه عملیاتی. نمی‌توان مجموعه‌ای از پروژه‌های بزرگ و اهداف بلندپروازانه تعریف کرد، بدون آنکه مشخص باشد منابع مالی و امکانات لازم برای اجرای آن‌ها وجود دارد یا خیر.

رئیس امور برنامه‌ریزی و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، ایجاد سازوکارهای انگیزشی را حلقه مفقوده توسعه کشور دانست و گفت: باید قواعدی در نظام اداری و اجرایی طراحی شود که منافع فردی مدیران و دستگاه‌ها با منافع جمعی و اهداف توسعه‌ای کشور همسو شود. در چنین شرایطی، مدیران برای دستیابی به منافع و اهداف سازمان خود نیز به سمت عملکرد بهتر حرکت می‌کنند.

وی اضافه کرد: در این الگو، سیاست‌گذاری، تعیین استانداردها و تدوین قواعد اصلی در سطح ملی انجام می‌شود، اما اصل بر واگذاری اجرا به استان‌هاست؛ مگر در موضوعاتی که به دلیل ماهیت ملی، امنیتی، نظامی، اطلاعاتی، پیچیدگی‌های فنی یا ضرورت حفظ وحدت سرزمینی باید در سطح ملی مدیریت شوند.

تفکیک مسئولیت‌های ملی و استانی و تخصیص اعتبار بر اساس عملکرد

پارسا با اشاره به ضرورت تفکیک دقیق وظایف دستگاه‌های ملی و استانی اظهار کرد: یکی از مشکلات نظام اداری کشور، تداخل و هم‌پوشانی مسئولیت‌هاست؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از موارد مشخص نیست چه نهادی باید پاسخگوی یک مأموریت یا پروژه باشد.

وی ادامه داد: در نظام جدید باید وظایف، اختیارات، اعتبارات و مسئولیت‌ها به‌صورت دقیق تفکیک شوند. موضوعات و پروژه‌های استانی باید با مسئولیت استاندار و دستگاه‌های اجرایی استان پیگیری شوند و در مقابل، وزارتخانه‌ها نیز در قبال مأموریت‌ها و پروژه‌های ملی پاسخگو باشند.

پارسا تأکید کرد: برای نمونه، در پروژه‌های ملی مانند احداث بزرگراه‌های اصلی، فرودگاه‌ها و طرح‌های بزرگ حمل‌ونقل، مسئولیت اصلی باید در سطح ملی تعریف شود؛ اما موضوعاتی مانند راه‌های روستایی و طرح‌های محلی باید در چارچوب اختیارات و مسئولیت‌های استان مدیریت شوند.

وی با اشاره به نقش نظام انگیزشی در تخصیص اعتبارات گفت: در این مدل، عملکرد استان‌ها در تأمین منابع و تحقق اهداف تعیین‌شده، در نحوه تخصیص اعتبارات آن‌ها اثرگذار خواهد بود. البته این به معنای محروم کردن استان‌های کم‌برخوردار نیست، بلکه هدف ایجاد انگیزه برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های هر استان و در عین حال توزیع عادلانه منابع بر اساس نیازهای توسعه‌ای است.

رئیس امور برنامه‌ریزی و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت افزود: یکی از راهکارهای افزایش منابع، شناسایی و وصول مطالبات و معوقات مالیاتی و کمک به بهبود فرآیندهای اجرایی است؛ بدون آنکه فشار مالیاتی جدیدی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد شود.

وی همچنین از تأثیر این رویکرد بر نحوه تخصیص اعتبارات عمرانی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با اصلاح سازوکارهای اجرایی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها، سهم بیشتری از اعتبارات به بخش عمرانی اختصاص یابد و منابع موجود با اثربخشی بیشتری هزینه شود.

پارسا در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت استانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای این الگو خاطرنشان کرد: موفقیت نظام نوین درآمد ـ هزینه استان‌ها به تغییر قواعد بازی در نظام اداری وابسته است. باید شرایطی فراهم شود که هر استان با شناخت دقیق ظرفیت‌ها و اولویت‌های خود، برای بهبود عملکرد تلاش کند و در کنار آن، نظام بودجه‌ریزی کشور نیز از رویکرد سنتی و متمرکز به سمت مدیریت نتیجه‌محور، انگیزه‌ساز و مبتنی بر عملکرد حرکت کند.