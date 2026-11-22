باشگاه خبرنگاران جوان - قهر کردن یکی از رفتار‌هایی است که گاهی در روابط زناشویی به چالشی جدی تبدیل می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که یکی از طرفین با کوچک‌ترین اختلاف، سکوت و فاصله گرفتن را انتخاب می‌کند. اما دلیل این رفتار چیست و چگونه می‌توان با آن برخورد کرد؟ در همین زمینه، سکینه مستولی، کارشناس خانواده، به بررسی ریشه‌های قهر‌های طولانی‌مدت در مردان و راهکار‌های مواجهه با آن پرداخته است.

مادر‌های پسردوست...!

سکینه مستولی، کارشناس خانواده، در این‌باره می‌گوید:«قهر کردن رفتاری کودکانه است که فرد ممکن است آن را از دوران کودکی با خود به بزرگسالی بیاورد. یکی از دلایل شکل‌گیری این رفتار، تجربه دوران کودکی است؛ زمانی که فرد با قهر کردن به خواسته‌های خود می‌رسیده و به‌تدریج این رفتار برایش به راهکاری برای مواجهه با مشکلات و اختلاف‌ها تبدیل شده است. برای مثال، ممکن است مادر فرد در دوران کودکی، هنگام قهر کردن فرزندش به سراغ او می‌رفته و با محبت و نازکشیدن، سعی در آرام کردنش داشته است. تکرار چنین رفتار‌هایی می‌تواند باعث شود کودک به‌جای حل مسئله، قهر کردن و فرار از مشکلات را یاد بگیرد.»

الگوی حل مساله در خانواده

«از سوی دیگر، کودکانی که شاهد قهر‌های مکرر پدر و مادر خود بوده‌اند نیز ممکن است این الگوی رفتاری را به‌صورت ناخودآگاه در زندگی آینده خود تکرار کنند. این کارشناس خانواده همچنین افراد دارای شخصیت وابسته، اعتمادبه‌نفس پایین، زودرنج و حساس را از جمله افرادی می‌داند که بیشتر به قهرکردن روی می‌آورند.»

راهکار مواجهه با این رفتار چیست؟

مستولی در پاسخ به این پرسش، صبرکردن و به‌دل‌نگرفتن قهر همسر را نخستین و مهم‌ترین راهکار می‌داند و تأکید می‌کند که نباید رفتار او را به خود گرفت؛ چراکه ممکن است این قهر ناشی از مشکلات درونی، ناتوانی در مدیریت احساسات و ناآگاهی فرد از شیوه درست مواجهه با اختلاف‌ها باشد.

به گفته وی، فردی که قهر می‌کند، گاهی بیش از آنکه از همسرش عصبانی باشد، از خودش و شرایطی که در آن قرار گرفته ناراحت است؛ اما نمی‌داند چگونه باید با این وضعیت برخورد کند.

بی‌خیال باشید!

این کارشناس هشدار می‌دهد که واکنش منفی به قهر همسر، چه از طریق نشان‌دادن ناراحتی و چه با تلاش برای ریشه‌یابی فوری موضوع، می‌تواند به تداوم این الگوی رفتاری دامن بزند.

در ادامه این گزارش می‌توان راهکار‌های مواجهه با قهر‌های طولانی‌مدت را چنین مطرح کرد:

۳ راهکار طلایی برای رهایی از قهر‌های طولانی

مستولی تأکید می‌کند که همسر نباید با قهرکردن متقابل یا اصرار و پیگیری بیش از اندازه، این رفتار را تقویت کند. بهتر است ضمن حفظ آرامش، به همسرش فرصت دهد تا از وضعیت هیجانی خود خارج شود؛ اما درعین‌حال، قهر طولانی‌مدت را به‌عنوان یک شیوه طبیعی برای حل اختلاف نپذیرد.

به گفته این کارشناس خانواده، لازم است در فرصتی مناسب و زمانی که هر دو طرف آرام هستند، درباره این رفتار گفت‌و‌گو شود و به همسر یادآوری شود که مشکلات و دلخوری‌ها باید از طریق صحبت‌کردن و تعامل حل شوند، نه سکوت و فاصله‌گرفتن.

همچنین تعیین حدومرز در برابر قهر‌های مکرر اهمیت دارد. اگر این رفتار به الگویی تکراری در زندگی مشترک تبدیل شده و گفت‌و‌گو‌های دوطرفه نیز نتیجه‌بخش نیست، کمک‌گرفتن از مشاور خانواده می‌تواند در اصلاح این الگوی رفتاری مؤثر باشد.

منبع: فارس