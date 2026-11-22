باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمدعلی شاه‌حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار که در قالب سی و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ضمن تبریک این ایام و خیرمقدم به معاون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، از زحمات مدیرکل، کارکنان، کتابداران و خیرین حوزه کتابخانه‌های استان قدردانی کرد.

وی با اشاره به استقبال کم‌نظیر مردم استان از نمایشگاه کتاب، این رویداد را گواهی روشن بر جایگاه ممتاز یزد به عنوان «دارالعلم» و عمق فرهنگ کتابخوانی در این دیار دانست.

معاون استاندار یزد با اشاره به برگزاری باشکوه نمایشگاه کتاب استان در هفته گذشته عنوان کرد: بنا بر اذعان مسئولان خانه کتاب، مردم یزد در این رویداد حماسه آفریدند؛ به طوری که فروش نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان و ۷۴ هزار جلد کتاب، رکوردی کم‌نظیر و حتی فراتر از برخی رویداد‌های بزرگ پایتخت را رقم زد.

وی با استناد به تعبیر رهبر معظم انقلاب درباره «دارالعلم» بودن یزد و همچنین فرمایش امام راحل (ره) مبنی بر الگو بودن این استان برای کل کشور، افزود: برگزاری رویداد‌های متنوع فرهنگی از جمله نشست‌های شعرخوانی، تبادل آرا و حضور پرشور دانش‌آموزان در این محافل، اتفاقات بسیار مبارکی است که جای قدردانی ویژه دارد.