باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالعلی کیان‌مهر، در جلسه هماهنگی برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان، با تأکید بر اهمیت این رویداد اظهار کرد: برگزاری با اشاره به برنامه‌ریزی برای دعوت از هیئت‌های تجاری، مقامات ملی و فعالان اقتصادی استان‌های همجوار و کشور‌های منطقه افزود: این همایش می‌تواند زمینه‌ساز معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید با هماهنگی و هم‌افزایی، پشتیبانی لازم را برای برگزاری مطلوب این رویداد فراهم کنند تا زمینه دستیابی به نتایج ملموس در جذب سرمایه، رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال فراهم شود.

کیان‌مهر خاطرنشان کرد: با مشارکت مؤثر بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان، تلاش می‌کنیم جایگاه گلستان در اقتصاد ملی و منطقه‌ای ارتقا یابد و این همایش به نقطه عطفی در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری استان تبدیل شود.

منبع: استانداری گلستان