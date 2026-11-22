باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حسن رزاقی، اظهار کرد: این بازدید‌ها با هدف بررسی وضعیت قیمت کالاها، رصد کمبود و گرانی اقلام، رعایت سود قانونی، درج قیمت و ارائه فاکتور‌های خرید و فروش انجام شد.

رزاقی افزود: در جریان این بازدیدها، ضمن بررسی وضعیت عرضه و قیمت کالاها، بر ضرورت رعایت انصاف در کسب‌وکار، مدارا با مردم، پرهیز از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و فروش کالا‌ها با حداقل سود ممکن، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، تأکید شد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تأمین مایحتاج ضروری مردم و ایجاد آرامش در بازار از اولویت‌های نظارتی این اداره بوده و انتظار می‌رود واحد‌های صنفی با رعایت اخلاق حرفه‌ای، انصاف و مسئولیت اجتماعی، در همراهی با مردم و مدیریت شرایط بازار اهتمام جدی داشته باشند.