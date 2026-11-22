باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که «مرز‌های باز، کشور‌ها را نابود می‌کند».

ترامپ در این پیام مدعی شد: «آمریکا پیش از آنکه من وارد میدان شوم، بسیار نزدیک بود به یکی از همین کشور‌ها تبدیل شود».

دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ بار‌ها وعده داد در نخستین روز بازگشت به کاخ سفید، بزرگ‌ترین عملیات اخراج مهاجران در تاریخ آمریکا را آغاز کند.

او پس از بازگشت به کاخ سفید سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی را گسترش داد و عملیات بازداشت و اخراج مهاجران را در شهر‌های مختلف آمریکا افزایش داد.

بر اساس گزارش مؤسسه سیاست مهاجرت، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و گمرک و حفاظت مرزی این کشور، در فاصله ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ در مجموع حدود ۹۸۰ هزار مورد اخراج و بازگرداندن مهاجران ثبت کرده‌اند. این رقم شامل افرادی است که در مرز بازگردانده شده‌اند و صرفاً به اخراج مهاجران ساکن داخل آمریکا محدود نمی‌شود.

همچنین بر اساس آمار رسمی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، این نهاد در سال مالی ۲۰۲۵، ۴۴۲ هزار و ۶۴۰ نفر و در سال مالی ۲۰۲۶، ۴۸۳ هزار و ۲۰۰ نفر را اخراج کرده است. رقم سال مالی ۲۰۲۶ رکوردی در تاریخ فعالیت این نهاد محسوب می‌شود.

اجرای این سیاست‌ها با انتقاد‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند بسیاری از مهاجران بازداشت‌شده سابقه کیفری ندارند و برخورد مأموران مهاجرت در برخی موارد با نقض حقوق قانونی افراد همراه بوده است. همچنین گزارش‌هایی درباره شرایط نامناسب مراکز نگهداری مهاجران و مرگ شماری از بازداشت‌شدگان منتشر شده است.

منبع: بریکینگ نیوز