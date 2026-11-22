باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه ساعت ۱۸:۳۵:۴۶ و در عمق ۱۵ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

موقعیت جغرافیایی این زلزله در عرض ۲۸.۷۲ درجه شمالی و طول ۵۶.۸۵ درجه شرقی ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، کانون این زمین‌لرزه در ۵۶ کیلومتری ارزوئیه، ۶۱ کیلومتری بزنجان و ۶۲ کیلومتری بافت در استان کرمان قرار داشت. همچنین این زلزله در فاصله ۱۷۵ کیلومتری کرمان و ۱۷۹ کیلومتری بندرعباس رخ داده است.

تا این لحظه گزارش رسمی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه دریافت نشده است؛ دستگاه‌های امدادی و ارزیاب در حالت آماده‌باش قرار دارند و به محض دریافت اطلاعات تکمیلی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ارزوئیه در فاصله حدود ۲۶۰ کیلومتری جنوب غرب استان کرمان واقع شده است.