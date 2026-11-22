باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ علی دهقان نیری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان تفت با اشاره به اهمیت پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های آموزشی اظهار داشت: دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه آموزش و پرورش، باید با همکاری و هماهنگی بیشتر در شناسایی آسیب‌های اجتماعی و اجرای برنامه‌های هدفمند پیشگیرانه نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های پیشگیرانه در مناطق روستایی افزود: برنامه‌ریزی برای اجرای طرح «یاریگران زندگی» در روستا‌های شهرستان ضروری است و باید از ظرفیت دهیاری‌ها، شورا‌های اسلامی، معتمدان محلی و تشکل‌های مردمی در اجرای این طرح استفاده شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: حمایت و تسهیل‌گری دستگاه‌های اجرایی برای راه‌اندازی و توسعه فعالیت این سازمان‌ها از الزامات تقویت مشارکت‌های مردمی است.

دهقان نیری افزود: بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی و ایجاد بستر مناسب برای حضور فعالانه مردم در عرصه پیشگیری و مقابله با اعتیاد، می‌تواند اثربخشی برنامه‌های اجتماعی را افزایش دهد.

در پایان این نشست نیز بر تقویت هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های عضو شورا، پیگیری اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در مدارس و روستا‌ها و حمایت از شکل‌گیری و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه پیشگیری از اعتیاد تأکید شد.