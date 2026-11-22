باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در نشست بررسی عملکرد مالی، اجرایی و بیمه‌ای این صندوق که با حضور غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد، از افزایش پوشش بیمه‌ای و تقویت منابع مالی صندوق طی دو سال اخیر خبر داد.

وی با اشاره به رشد تعداد بیمه‌شدگان اظهار کرد: تعداد اعضای صندوق از ۳ میلیون و ۵۵ هزار و ۲۹۱ نفر در شهریور ۱۴۰۳ به ۳ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۳۶۷ نفر در مهر ۱۴۰۵ رسیده است.

قادرمرزی با تشریح اقدامات حمایتی صندوق افزود: تاکنون ۳۷۵ هزار مادر روستایی دارای سه فرزند و بیشتر به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته‌اند. همچنین ۷۱ هزار و ۲۰۰ زن سرپرست خانوار تحت حمایت سازمان بهزیستی و ۵۶ هزار مددجوی کمیته امداد از خدمات بیمه‌ای صندوق بهره‌مند شده‌اند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه تعداد مستمری‌بگیران این صندوق به حدود ۲۵۷ هزار نفر رسیده است، گفت: توسعه پوشش بیمه‌ای و ارتقای خدمات حمایتی از مهم‌ترین برنامه‌های صندوق به شمار می‌رود.

وی همچنین از افزایش ارزش واقعی دارایی‌های صندوق به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد دارایی‌های صندوق در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شده است تا ضمن تقویت پشتوانه اقتصادی، زمینه صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران فراهم شود.

در این نشست، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حرکت به سمت متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق را گامی مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی دانست و خواستار پیش‌بینی منابع مالی پایدار برای پرداخت مستمری‌ها و ایجاد سازوکار مناسب برای ارائه بیمه تکمیلی درمان به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران شد.

قادرمرزی نیز در پایان بر ضرورت حمایت مجلس از برنامه‌های توسعه‌ای صندوق، ارتقای کیفیت خدمات، تقویت پایداری منابع مالی و مدیریت تعهدات بیمه‌ای تأکید کرد.