باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ناصر فیض، شاعر و مدیر دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری در گفت‌و‌گو با رادیو ایران از جایگاه ادبی رهبر شهید، تسلط کم‌نظیر ایشان بر شعر و ادب فارسی و نگاه عمیقشان به زبان و کلام سخن گفت.

فیض بیان کرد: پدر بنده یک روحانی بود و هر زمان که نوبت به صحبت راجع به حضرت آقا می‌رسید، ایشان می‌گفت رهبر شهید یکی از به‌روز‌ترین و هوشمندترین طلبه‌ها بود. اگر کسی در حوزه ادبیات و شعر نگاه هوشمندانه و ظریف نداشته باشد، نمی‌تواند جایگاه ویژه‌ای پیدا کند؛ به گونه‌ای که خواص و عامه مردم ایشان را به عنوان ادیب، فرهیخته، حکیم، مجتهد و... می‌شناختند.

مدیر دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری ادامه داد: منظور از ادیب سخنوری است که متفاوت با دیگران صحبت می‌کند. در واقع می‌توان نمونه‌های سخنرانی ایشان را بدون هیچ ویرایشی روی کاغذ آورد. این یعنی رهبر شهید در اوج فصاحت و بلاغت با زبان رفتار می‌کردند. علاوه‌بر شعر گفتن، سخنرانی و ارتباط‌گیری رهبر شهید با مردم به گونه‌ای بود که کلمات و زبان را می‌شناختند و بر تعابیر احاطه داشتند. از طرفی، ایشان به ادبیات عرب، قرآن و احادیث تسلط داشتند و تمام این ویژگی‌ها از ایشان یک شخصیتی ممتاز می‌سازد.

وی خاطرنشان کرد: رهبر شهید در بسیاری از انجمن‌های ادبی زمان خود حضور می‌یافتند و جزو یکی از اعضای پروپاقرص تراز بالای آن انجمن‌ها در خراسان و تهران بودند. ایشان اهل کلام و ادبیات بودند و هر زمان که در نمایشگاه کتاب حضور می‌یافتند، راجع به کتاب‌ها برخوردی داشتند که موجب تعجب مخاطبان می‌شد. ایشان در حوزه ادبیات تک بعدی نبودند. هر زمان که رهبر شهید درباره سبک هندی، هزل و هجو و طنز صحبت می‌کردند، بار‌ها متذکر می‌شدند که از طنز استفاده صحیح شود.