باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید در صورتی که چاک شومر، سناتور دموکرات به‌عنوان رهبر اکثریت سنا انتخاب شود، همکاری با او برایش دشوار خواهد بود و اینکه او در نهایت «شکست خواهد خورد».

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «اگر چاک شومر رهبر اکثریت سنا شود، همکاری با او برای من بسیار دشوار خواهد بود. او پیش‌تر در مقام رهبر حزبش در سنا به‌شدت شکست خورد و یکی از بدترین رهبران تاریخ بود و تردید چندانی ندارم که بار دیگر شکست خواهد خورد».

شومر، سناتور دموکرات ایالت نیویورک، در حال حاضر رهبری اقلیت این حزب در سنا را برعهده دارد. هرچند که دموکرات‌ها با پیروزی گسترده در انتخابات میان‌دوره‌ای، می‌توانند در سال آینده میلادی کنترل اکثریت هر دو مجلس کنگره را در اختیار بگیرند.

با وجود این پیروزی، شومر با نارضایتی بخشی از اعضای جریان ترقی‌خواه حزب دموکرات روبه‌روست؛ افرادی که معتقدند با افزایش نفوذ قانون‌گذاران جوان‌تر و مخالف ساختار سنتی قدرت، این حزب به رهبری جدید نیاز دارد.

به همین دلیل، کریس ون هولن، سناتور ایالت مریلند، برای تصدی رهبری اکثریت سنا نامزد شده است؛ هرچند شومر گفته است آرای لازم برای ادامه فعالیت در این سمت را در اختیار دارد.

قرار است رأی‌گیری محرمانه و پشت در‌های بسته برای انتخاب رهبر جدید دموکرات‌ها ماه آینده برگزار شود.

منبع: رویترز