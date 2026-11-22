باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان روز یکشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۵ در جلسه هیئت دولت با تأکید بر اینکه اعضای دولت همه با هم همدل و متحد هستند، گفت: همه سعی و تلاش ما در دولت رسیدگی به مشکلات کشور و مردم است.

رئیس جمهور در ادامه با تمجید از نقش محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در دولت چهاردهم، گفت: عارف بزرگ ما هستند و احترام ایشان بر ما واجب است.

پزشکیان با بیان اینکه من حتی به دشمن خود هم بی‌احترامی نمی‌کنم، افزود: اخبار منتشر شده در مورد اختلاف در دولت کاملاً نادرست، بی‌پایه و اساس و شیطنت‌آمیز است، همه ما در دولت در کنار هم و همراه با هم پیمان بستیم که به مردم و کشور خدمت کنیم. هدف همه ما خدمت به مردم است.

رئیس جمهور تصریح کرد: پست و مقام‌های دنیوی هیچ ارزشی ندارد و هیچ‌کدام ماندنی نیست. وظیفه همه ما به عنوان مسئولان کشور رسیدگی به مشکلات مردم است.

پزشکیان تأکید کرد: بی‌احترامی و نامردی در ذات من نیست و با کسی که دست یاری و همکاری داده‌ام، بی‌احترامی نخواهم کرد و قرار نیست بخاطر پست و مقام و اسم‌ها انسانیت و ارزش‌های انسانی را قربانی کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه برادر من کسی است که عیب من را بگوید، تأکید کرد: اگر در اداره امور اختلاف‌نظری هم وجود داشته باشد، با احترام، همفکری و همراهی آن را رفع می‌کنیم.

معاون اول رئیس جمهور نیز در جلسه امروز دولت با قدردانی از حمایت‌ها و پشتیبانی رئیس جمهور از همه اعضای دولت، گفت: دشمنان ایران که در تحقق اهداف و نقشه‌های خود ناکام شده‌اند، امروز انسجام و وحدت دولت را هدف قرار گرفته‌اند و به دنبال مخدوش کردن آن هستند.

محمدرضا عارف با تأکید بر اینکه ما باید همه قدرت و توان خود را برای حل مشکلات کشور و مردم بکار بگیریم، افزود: همه ما وظیفه داریم بدون توجه به شایعات و شیطنت‌ها یکپارچه و منسجم به وظیفه اصلی خود عمل کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در شرایط بحرانی و جنگ اداره کشور بسیار سخت بوده و هزینه بالایی دارد، تصریح کرد: برخی افراد که منافع خود را در خطر می‌بینند این‌روز‌ها با شایعه‌سازی و اختلاف‌افکنی به دنبال تحقق اهداف خود هستند.

در جلسه امروز هیئت دولت، گزارشی از موضوع حساب‌های شرکت‌های دولتی که چندی قبل توسط رئیس جمهور مورد تأکید قرار گرفته بود، ارائه شد.

در این گزارش تأکید شد به دلایل مختلف حجم سپرده‌های شرکت‌ها در نزد بانک‌ها و میزان ارائه تسهیلات به شرکت‌ها در تهران متمرکز شده، ۶۶ درصد تسهیلات کشور در تهران برای شرکت‌ها اعم از شرکت‌های متعلق و مستقر در تهران هستند و این موضوع با انتقال حساب‌های تمامی شرکت‌ها در محل فعالیت و کارخانه در استان‌ها و شهرستان‌ها به همان استان قابل اصلاح است.

در جلسه امروز مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از طریق مجامع شرکت‌ها در زمینه انتقال حساب‌ها اقدام نماید.

در ادامه این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از ارتقای ۱۴ رتبه‌ای ایران در ردیف استقرار دولت الکترونیک و اینکه برغم جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه این پیشرفت حاصل شده است، ارائه کرد.

همچنین وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت مباحث و موضوعات در حوزه دیپلماسی ارائه و تأکید کرد: مسیر دیپلماسی همچنان ادامه دارد.

ارائه گزارش در مورد اتمام سرشماری نفوس و مسکن و شروع سرشماری اتباع خارجی گزارش دیگری بود که در جلسه امروز هیئت دولت ارائه شد.

در جلسه امروز همچنین عضویت اتاق ایران در شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و توسعه سواحل مکران به تصویب رسید.