باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد حادثه‌ای میان یک نفتکش و نیرو‌های نظامی در دریای عمان، در شرق تنگه هرمز رخ داده است؛ اما جزئیات برخورد، هویت نیرو‌های نظامی و نوع اقدام آنها را اعلام نکرد.

به گزارش این سازمان، محل و زمان اعلام این حادثه به‌طور کلی با گزارش پیشین نیروی دریایی ایران مطابقت دارد که از برخورد دو نفتکش با مین در شرق تنگه هرمز خبر داده بود. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این دو گزارش به یک حادثه اشاره دارند یا اینکه با دو رویداد جداگانه روبه‌رو هستیم.

ساعتی پیش، نیروی دریایی ایران اعلام کرد که دو نفتکش پس از ورود به یک منطقه ممنوعه در شرق تنگه هرمز، با مین‌های دریایی برخورد کرده و آتش گرفته‌اند. نیروی دریایی ایران همچنین اعلام کرده است که این نفتکش‌ها سامانه‌های شناسایی و ناوبری خود را خاموش کرده بودند.

ایران در هفته‌های گذشته چندین بار درباره خاموش کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری کشتی‌ها در تنگه هرمز هشدار داده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اواخر مهر اعلام کرد کشتی‌هایی که سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کنند، «شناور متخاصم» تلقی می‌شوند و با آنها برخورد قاطع خواهد شد.

منبع: الجزیره