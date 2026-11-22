باشگاه خبرنگاران جوان - امید محترمی از تشدید سامانه بارشی در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و اردبیل در عصر امروز (یکشنبه) و صبح فردا خبر داد.

وی ادامه داد: همزمان با بارش شدید باران در این استان‌ها احتمال جاری شدن سیلاب، آبگرفتگی معابر و لغزندگی سطح محور‌های مواصلاتی و احتمال قطع روند حامل‌های انرژی وجود دارد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران بر تشکیل جلسه ستاد‌های مدیریت بحران در این استان‌ها تاکید کرد و از هموطنان ساکن در استان‌های سه گانه خواست نسبت به تردد‌های جاده‌ای احتیاط لازم را داشته و تجهیزات زمستانی نیز به همراه داشته باشند.

محترمی افزود: ضروری است مردم از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و بستررود‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از سفر‌های غیرضروری اجتناب کنند.

وی همچنین بر پرهیز از فعالیت‌های طبیعت گردی، اجتناب از جابجایی عشایر تاکید کرد و گفت: لازم است نسبت به ذخیره سازی سوخت اقدام شود.

معاون کنترل و هماهنگی پاسخ سازمان مدیریت بحران کشور برآمادگی برای برف روبی در نقاط کوهستانی این استان‌ها تاکید کرد.

منبع: سازمان مدیریت بحران کشور