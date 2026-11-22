باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -آیین تجلیل از بیش از ۶۰۰ دانش‌آموز و فرهنگی برگزیده مسابقات قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش ناحیه ۴ قم، در مجتمع تربیتی آموزشی شهید مهدی هندویان برگزار شد.

محمدجواد محمدی‌سعید، مدیرکل آموزش و پرورش قم،در این مراسم با تأکید بر توسعه فعالیت‌های قرآنی و تربیتی گفت: انس با قرآن و اهل بیت (ع) از اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت است و زمینه‌ساز دوری دانش‌آموزان از آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

وی با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان قمی افزود: دانش‌آموزان استان در گفتمان مهدوی رتبه نخست کشوری را کسب کرده‌اند و در دیگر موضوعات قرآنی نیز افتخارات ملی داشته‌اند. حدود ۲۰ هزار دانش‌آموز در رشته حفظ قرآن مشارکت دارند که ۲ هزار نفر به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

وی ظرفیت‌های معنوی استان از جمله آستان حضرت معصومه (س)، مسجد جمکران و حضور روحانیون طرح امین در مدارس را از عوامل مؤثر در گسترش فعالیت‌های قرآنی دانست.