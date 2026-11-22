باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آکسیوس در گزارشی با استناد به گفت‌و‌گو با بیش از ۵۰ مقام و چهره ارشد در حوزه‌های هوش مصنوعی، تجارت و امنیت سایبری، هشدار داد که حملات سایبری علیه شرکت‌ها و زیرساخت‌های حیاتی طی ۱۸ ماه آینده به‌طور فزاینده‌ای پیچیده، مداوم و مخرب خواهند شد و سال ۲۰۲۷ ممکن است به سالی تبدیل شود که اختلال‌های سایبری بخشی از زندگی روزمره مردم و شرکت‌ها شوند.

در این گزارش آمده است که همه مقامات، از حامیان توسعه سریع هوش مصنوعی تا منتقدان آن، درباره افزایش خطر حملات سایبری اتفاق‌نظر دارند. آنها معتقدند اختلال در خدمات بانکی، برق، آب، حمل‌ونقل و دیگر زیرساخت‌های حیاتی ممکن است به رخداد‌هایی مکرر تبدیل شود که مردم و شرکت‌ها ناچار به سازگاری با آن خواهند بود.

آکسیوس می‌گوید افرادی که با آنها مصاحبه کرده، سال ۲۰۲۷ را سالی توصیف می‌کنند که در آن «حملات سایبری مانند شرایط جوی به بخشی از زندگی روزمره تبدیل می‌شوند». اختلال‌هایی که مرتب رخ می‌دهند، دردسرسازند، گاهی ترسناک می‌شوند و مردم و شرکت‌ها ناچارند یاد بگیرند هر روز با آنها کنار بیایند.

در همین راستا، هوراسیو روزانسکی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت بوز آلن، شرایط کنونی را «مه پیش از جنگ» توصیف می‌کند؛ وضعیتی که پیش‌درآمد هرج‌ومرج بزرگ‌تری است. این وضعیت زمانی تشدید خواهد شد که مهاجمان مجهز به هوش مصنوعی به حداکثر توانایی خود برسند و بتوانند «با سرعت فکر کردن» حمله کنند.

روزانسکی گفت: «اکنون زمان آن است که تا حد امکان اقدامات احتیاطی انجام دهید. باید بپذیریم که این اتفاق در راه است».

بزرگ‌ترین نگرانی مقام‌های ارشد در آمریکا چیست؟

دولت و شرکت‌های بزرگ، در حالی تلاش می‌کنند خود را با فناوری‌ای که هر روز پیشرفته‌تر می‌شود هماهنگ کنند که تخصص کافی در حوزه هوش مصنوعی ندارند و با کمبود نیروی انسانی مواجه‌اند.

به گزارش آکسیوس، حتی اگر دولت آمریکا از کارشناسان توانمند و کافی برخوردار بود، گستردگی آسیب‌پذیری‌ها در نهاد‌های فدرال، ایالتی و محلی و همچنین در بخش تجاری، به اندازه‌ای است که ایمن‌سازی مطمئن همه این سامانه‌ها را تقریباً ناممکن می‌کند.

بر این اساس، تا همین ماه گذشته، کاخ سفید و کنگره آمریکا عمدتاً بر مقررات ایمنی و مراکز داده متمرکز بودند، نه خطرات فوری حملات سایبری. اکنون حتی نیروی ویژه ابرهوش کاخ سفید نیز برای درک ابعاد خطرات فزاینده دست‌وپا می‌زند و تقریباً هر روز گزارش‌هایی درباره احتمال نفوذ سایبری را بررسی می‌کند.

خطرات جدید فناوری‌های قدیمی؛ نفوذ عمیق چین در آمریکا

دولت‌ها و شرکت‌ها عمدتاً از سامانه‌های رایانه‌ای‌ استفاده می‌کنند که پیش از ظهور هوش مصنوعی ساخته شده‌اند و مملو از باگ‌ها و حفره‌های امنیتی هستند. سوءاستفاده یک عامل مخرب از تنها یک آسیب‌پذیری، یا حتی فعال شدن تصادفی آن هنگام تلاش فردی برای تعمیر سامانه، می‌تواند فعالیت یک شرکت یا تمام پرواز‌های هوایی را متوقف کند؛ همان‌طور که اخیراً آمریکا شاهد آن بود.

اما چین این شرایط را پیش‌بینی کرده بود. گروه هکری «ولت تایفون» که از سوی پکن حمایت می‌شود، بیش از پنج سال است در زیرساخت‌های حیاتی آمریکا، از جمله شبکه‌های آب، انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات، حضور پنهانی دارد. گروه دیگری به نام «سالت تایفون» نیز به شرکت‌های بزرگ مخابراتی آمریکا نفوذ کرده و به سوابق تماس‌ها و اطلاعات مربوط به شنود ارتباطات دست یافته است. هنوز مشخص نیست چه تعداد از سامانه‌ها به خطر افتاده‌اند. دولت آمریکا معتقد است چین از تلاش‌های خود دست نمی‌کشد و واشنگتن نمی‌تواند اجازه دهد این کشور در این زمینه از آن پیشی بگیرد.

دفاع سایبری پرهزینه است

بسیاری از نهاد‌های دولتی و شرکت‌ها توان مالی لازم برای حفاظت از سامانه‌های خود را ندارند. شرکت‌های بزرگ‌تر می‌توانند با پیشنهاد دستمزد‌های بالاتر، بهترین متخصصان امنیت سایبری را جذب کنند. اما واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌ها تمایلی ندارند میلیون‌ها دلار برای جلوگیری از خسارتی احتمالی هزینه کنند، مگر آنکه از قریب‌الوقوع بودن تهدید مطمئن شوند.

در همین حال، سیل مهاجمان در راه است. هوش مصنوعی هر روز پیشرفته‌تر می‌شود و توانایی عامل‌های هوش مصنوعی (برنامه‌هایی که می‌توانند بدون دخالت مداوم انسان، وظایف و مراحل مختلف را اجرا کنند) برای انجام مستقل عملیات نیز افزایش می‌یابد. برای نمونه، اف‌بی‌آی (پلیس فدرال آمریکا) در ۱۳ نوامبر درباره نرم‌افزار رایگان و متن‌باز «آرتکس» هشدار داد؛ ابزاری که به هکر‌ها امکان می‌دهد چندین عامل هوش مصنوعی را برای اجرای مراحل مختلف یک حمله سایبری، با سرعت و به‌صورت خودکار، به کار بگیرند. نهاد ناظر بر انرژی تگزاس نیز درباره تهدید‌های مبتنی بر هوش مصنوعی علیه شبکه‌های نفت، گاز و خدمات عمومی این ایالت هشدار داده است. اتحادیه اروپا هم پس از یک حمله سایبری ۱۰ روزه در ماه گذشته، درباره نرم‌افزار آرتکس به دولت‌ها هشدار داد.

آرتکس یک ابزار نرم‌افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی است که در اصل برای آزمایش خودکار امنیت شبکه‌ها و شناسایی آسیب‌پذیری‌های سیستم‌های رایانه‌ای طراحی شده است. این ابزار متن‌باز است و هکر‌ها از آن برای خودکارسازی مراحل حملات سایبری، از شناسایی هدف و یافتن حفره‌های امنیتی تا دسترسی به سیستم‌ها و استخراج اطلاعات، سوءاستفاده کرده‌اند. به گفته اف‌بی‌آی، برخی مهاجمان با استفاده از آرتکس توانسته‌اند در کمتر از سه ساعت از مرحله شناسایی هدف به دسترسی‌های سطح بالا در شبکه برسند.

منبع: آکسیوس