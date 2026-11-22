باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - سارگل امیدوند، سمانه خجسته، شینا شیرنژاد و رژینا طیبی نفرات مازندرانی هستند که با هدایت فاطمه برمکی سرمربی هم استانی خود در ازبکستان به میدان خواهند رفت.

مرحله نهایی مسابقات سری جهانی کوراش ( WSP ۲۰۲۶ ) در ۲ بخش مردان و زنان از ۱۰ تا ۱۳ آذرماه به میزبانی ازبکستان برگزار می‌شود.

۱۲۸ ورزشکار برتر از ۴ قاره جهان در ۱۶ وزن شامل ۸ وزن مردان و ۸ وزن زنان در این رویداد شرکت می‌کنند.

در میان کوراش‌کار ایران بر اساس رنکینگ اعلام‌شده، ۴ بانوی مازندرانی حضور‌ دارند؛ که با هدایت فنی فاطمه برمکی، چهره مازندرانی شاخص این رشته در میادین بین‌المللی به میدان ازبکستان پای می‌گذارند.

سارگل امیدوند، سمانه خجسته، شینا شیرنژاد و رژینا طیبی به ترتیب در اوزان ۷۰- کیلوگرم، ۸۷- کیلوگرم ۸۷+ کیلوگرم و ۷۸- کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند.