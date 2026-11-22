باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سفارت آمریکا در منامه، پایتخت بحرین با صدور هشدار امنیتی از شهروندان آمریکایی خواست «هوشیاری بیشتری» داشته باشند.

این سفارتخانه درباره «افزایش تهدید حملات مسلحانه برای هدف قرار دادن مقامات و تأسیسات دولتی آمریکا در منطقه» هشدار داد.

سفارت آمریکا همچنین از شهروندان خود خواست اطلاعیه‌های رسمی درباره لغو پروازها، بسته شدن حریم‌های هوایی و اختلال‌های سفر را دنبال کنند.

این هشدار امنیتی در حالی صادر شده که شب گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حمله موشکی و پهپادی به ۲ رادار پدافندی پاتریوت ارتش آمریکا در بحرین خبر داد. سپاه تصریح کرد که در جریان این عملیات، دو رادار متعلق به سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت ارتش آمریکا، مستقر در پایگاه‌های الرفاع و عوالی بحرین، هدف قرار گرفتند.

منبع: بریکینگ نیوز