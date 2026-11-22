باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال لیورپول در ورزشگاه خانگی اش آنفیلد میزبان منچستریونایتد بود.

شیاطین سرخ پس از برکناری مایکل کریک برای اولین بار تحت هدایت مائوریسیو پوچتینو به میدان رفتند.

در دقیقه ۷ الکساندر ایساک پشت مدافعان منچستریونایتد فرار کرد و با دروازه بان تک به تک شد، اما از قبل شوت زدن لنی پشت محوطه جریمه او را متوقف کرد و داور نیز مدافع شیاطین سرخ را با کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج کرد.

دومینیک سوبوسلای در دقیقه ۱۰ با شوتی سرضرب و سنگین ضربه کاشته را تبدیل به گل کرد.

۳ دقیقه بعد سانتر ریو انگومو‌ها را فلوریان ویرتز با ضربه‌ای بغل پای تبدیل به گل دوم لیورپول کرد تا آنفیلد از شور و هیجان منفجر شود.

در ادامه نیز لیورپول تیم برتر میدان بود و شیاطین سرخ حرفی برای گفتن نداشتند و بیشتر به دنبال این بودند تا شکستی سنگین را در آنفیلد متحمل نشوند.

بردلی بارکولا در دقیقه ۶۵ با حرکتی انفرادی از میانه میدان قلب منچستریونایتد را به هم ریخت و در محوطه جریمه توپ را به ریو انگومو‌ها رساند تا او زننده گل سوم لیورپول باشد.

در ادامه بازهم لیورپولی عطش گلزنی داشتند و ویکتور مونیوز در حالی دفاع بدون کوچکترین مزاحمتی از سوی مدافعان منچستریونایتد در محوطه جریمه توپ را به تور دروازه شیاطین سرخ دوخت تا در اولین بازی مائوریسیو پوچتینو شبی تیره و تار را با منچستریونایتد تجربه کند.

درنهایت لیورپول با نتیجه قاطع ۴ - ۰ منچستریونایتد رقیب دیرینه و همیشگی خود را بدرقه کرد.

لیورپول با کسب این پیروزی ارزشمند ۲۱ امتیازی شد و به رده چهارم جدول صعود کرد.

منچستریونایتد نیز با ۸ امتیاز در رده نوزدهم لیگ برتر قرار گرفته است.