باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز مدعی شد که در صورتی که تا پس از سال نو میلادی توافقی حاصل نشود، تمایل دارد حملات به ایران را از سر بگیرد.

ترامپ با اشاره به ادامه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن گفت این گفت‌و‌گو‌ها همچنان در جریان است، اما تاکنون «نتیجه ملموسی نداشته است». او افزود دو طرف در وضعیتی هستند که شامل مذاکرات و حملات محدود است، بی‌آنکه به پایان جنگ منجر شود.

رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد از مواضع ایران در مذاکرات، مقام‌های ایرانی را به طفره رفتن متهم کرد و گفت: «آن‌ها مدام حرف می‌زنند، اما در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از آمادگی ایران برای دستیابی به توافق وجود ندارد».

ترامپ در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو درباره محاصره دریایی آمریکا علیه ایران صحبت کرد و مدعی شد که اگر تهران تلاش کند این محاصره را بشکند یا آن را به چالش بکشد، «نیرو‌های آمریکایی به سوی کشتی‌های ایرانی شلیک خواهند کرد».

ترامپ همچنین در اظهاراتی جنگ‌طلبانه و تهدیدآمیز گفت که امیدوار است «نفتکش‌های ایرانی سعی کنند محاصره اعمال شده توسط ایالات متحده را آزمایش کنند» و افزود: «همه آنها مانند نیروی دریایی ایران در قعر دریا خواهند بود».

ترامپ پیش از این نیز چندین بار ضرب‌الاجل‌هایی برای دستیابی به توافق تعیین کرده و تهران را به اقدام نظامی تهدید کرده است.

در همین حال، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران روز گذشته با اشاره به ادامه گفت‌و‌گو‌ها با آمریکا از طریق میانجی‌ها، اعلام کرد پنجره دیپلماسی همچنان باز است و سفر اخیر هیئت قطری به تهران نیز در همین چارچوب انجام شده است. او در عین حال تأکید کرد ایران تنها توافقی را می‌پذیرد که منافع ملی و مطالباتش را تأمین کند و برای هر سناریوی احتمالی نیز آمادگی کامل دارد.

منبع: الجزیره