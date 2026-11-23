باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، دبیر اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به حواشی ایجاد شده در جلسه روز یکشنبه (مورخ اول آذر) مجلس گفت: یکی از نکات قابل تأمل در اتفاقات اخیر، تناقض آشکاری است که در رفتار برخی نمایندگان مشاهده می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: همین افرادی که در مقاطع گذشته از برگزار نشدن جلسات علنی انتقاد می‌کردند و معتقد بودند مجلس باید در هر شرایطی به وظایف قانونی خود عمل کند، اکنون در شرایطی که جلسه با حدنصاب قانونی تشکیل شده بود، خودشان در مرکز رفتارهایی قرار گرفتند که موجب برهم خوردن فضای داخلی مجلس شد و این رفتار خجالت‌آور و مایه شرم بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان با دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف وارد مجلس شده‌اند و طبیعی است که درباره موضوعات گوناگون اختلاف‌نظر داشته باشند، اما این اختلافات باید از مسیرهای قانونی و در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس پیگیری شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: نمی‌توان از یک طرف خواستار برگزاری جلسات علنی بود و از طرف دیگر، هنگامی که جلسه تشکیل می‌شود، با ورود به فضای صحن و ایجاد تنش، امکان ادامه کار را از سایر نمایندگان گرفت. چنین رویکردی نه با منطق فعالیت پارلمانی سازگار است و نه با مسئولیتی که مردم به نمایندگان سپرده‌اند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تأکید بر اینکه فعالیت مجلس تابع مقررات مشخص است، بیان کرد: قانون و آیین‌نامه داخلی، چارچوب تشکیل جلسات و نحوه اداره آنها را تعیین کرده‌اند. وقتی شرایط قانونی برای تشکیل جلسه فراهم است، همه نمایندگان موظفند به این چارچوب احترام بگذارند. هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند صرفاً به دلیل مخالفت با یک موضوع یا نارضایتی از یک تصمیم، خود را صاحب اختیار برهم زدن فعالیت مجلس بداند.

حجت‌الاسلام آزادی‌خواه گفت: اگر هر نماینده‌ای بتواند با ایجاد فضای اعتراضی و تنش‌آلود مانع ادامه جلسه شود، دیگر چه تضمینی برای انجام وظایف مجلس وجود خواهد داشت؟، در چنین شرایطی، حتی اگر اکثریت نمایندگان برای بررسی مسائل کشور آمادگی داشته باشند، ممکن است رفتار تعداد محدودی از افراد مانع فعالیت مجموعه شود. این مسئله با فلسفه وجودی مجلس و حقوق نمایندگانی که در صحن حاضر شده‌اند، تعارض دارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس کرد: اعتراض حق قانونی نمایندگان است و هیچ‌کس با اصل اعتراض مخالف نیست. حتی ممکن است یک نماینده نسبت به تصمیم هیئت‌رئیسه، محتوای یک دستورکار یا موضع یک همکار خود نقد جدی داشته باشد؛ اما باید میان اعتراض قانونی و برهم زدن نظم جلسه تفاوت قائل شد. ابزارهای مختلفی برای طرح اعتراض در اختیار نمایندگان قرار دارد و استفاده از این ابزارها نشان‌دهنده احترام به جایگاه مجلس است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به پیامدهای چنین رفتارهایی برای افکار عمومی گفت: مردم از نمایندگان انتظار دارند در شرایطی که کشور با مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌روست، از فرصت جلسات علنی برای پیگیری مطالبات عمومی استفاده کنند. آنها انتظار ندارند که زمان و ظرفیت مجلس صرف منازعاتی شود که می‌توان آنها را از مسیرهای قانونی حل‌وفصل کرد.

دبیر اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرد: نکته مهم‌تر آن است که اتفاقات داخل مجلس تنها یک مسئله داخلی نیست. رفتار نمایندگان در صحن علنی مورد توجه افکار عمومی، رسانه‌ها و حتی ناظران خارجی قرار می‌گیرد. بنابراین، هرگونه تنش غیرضروری می‌تواند به تصویری منفی از عملکرد نهاد قانون‌گذاری منجر شود و زمینه بهره‌برداری تبلیغاتی مخالفان کشور را فراهم کند.

حجت‌الاسلام آزادی‌خواه با تأکید بر ضرورت بررسی موضوع از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار کرد: انتظار داریم هیئت نظارت بدون توجه به وابستگی سیاسی افراد، موضوع را بررسی کند و مشخص شود رفتارهای صورت‌گرفته تا چه اندازه با ضوابط و مسئولیت‌های نمایندگی سازگار بوده است. این بررسی نباید به معنای برخورد جناحی تلقی شود؛ بلکه هدف باید صیانت از شأن مجلس و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی باشد.

نماینده مردم ملایر در مجلس بیان کرد: مجلس متعلق به همه ملت ایران است و هیچ نماینده‌ای نباید منافع سیاسی یا اختلافات شخصی خود را بر حقوق سایر نمایندگان و مصالح عمومی مقدم بداند. اگر کسانی دیروز خواهان فعالیت مجلس بودند، امروز نیز باید به همان اصل پایبند باشند و اجازه دهند جلسات قانونی با رعایت آیین‌نامه برگزار شود. معیار باید قانون باشد، نه اینکه تشکیل یا تعطیلی مجلس به سلیقه و موضع سیاسی چند نفر وابسته شود.