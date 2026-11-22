باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- در همین راستا، هیئتی متشکل از مدیران ۶ پارک علم و فناوری حوزه سلامت کشور با هدف بررسی زیرساخت‌های علمی، فناورانه و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان، از مجموعه‌ای از مراکز و زیرساخت‌های تخصصی چین بازدید خواهند کرد.

این برنامه با همکاری رایزنی فناوری سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین طراحی شده و بازدید از ۹ زیرساخت علمی و فناورانه و یک نمایشگاه تخصصی فناوری را در بر می‌گیرد. مدیران پارک‌های علم و فناوری سلامت اصفهان، دانشکده علوم پزشکی ایران، شیراز، کرمان، مشهد و دانشگاه علوم پزشکی شاهد، اعضای هیئت اعزامی را تشکیل می‌دهند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این سفر از ساعت ۲۰:۴۰ روز یکشنبه آغاز می‌شود و هیئت ایرانی پس از حضور در شهر‌های شانگهای، شنزن و پکن، ساعت ۲۳:۲۵ روز دوشنبه ۹ آذر به سفر خود پایان خواهد داد.

در جریان این برنامه، زیرساخت‌های فعال در حوزه‌های زیست‌فناوری، تجهیزات پزشکی، دارو و فناوری‌های سلامت مورد بازدید قرار می‌گیرند. آشنایی با فرایند شکل‌گیری و توسعه فناوری، شناسایی نیاز‌های فناورانه، پرورش استعدادها، تجاری‌سازی و عرضه محصولات دانش‌بنیان از مهم‌ترین محور‌های این بازدیدهاست.

همچنین بازدید از نمایشگاه فناوری پیشرفته چین در شهر شنزن و خانه نوآوری و فناوری ایران در پکن در دستور کار قرار دارد. خانه نوآوری و فناوری ایران، زیرساختی متعلق به سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه است که با هدف تسهیل توسعه صادرات محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند.

علاوه بر بازدید‌های تخصصی، برگزاری چهار کارگاه آموزشی و سه نشست با مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران در چین برای اعضای هیئت ایرانی پیش‌بینی شده است. دیدار با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در شانگهای و حضور در ضیافت ناهار با سفیر ایران در پکن نیز از دیگر بخش‌های این برنامه خواهد بود.

تأکید بر بهره‌گیری از تجربه چین بدون تقلید از الگوی توسعه آن

حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه، در نشست معرفی برنامه بازدید مدیران پارک‌های علم و فناوری ایران از مراکز فناورانه چین، با اشاره به پیشرفت اکوسیستم فناوری کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از دستاورد‌های فناورانه ایران طی دهه‌های گذشته بر پایه استعداد‌های داخلی، نیاز‌های کشور و دانش بومی شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه تحولات پرشتاب فناوری در جهان، ضرورت شناخت تجربه‌های موفق بین‌المللی را دوچندان کرده است، افزود: چین یکی از نمونه‌های موفق توسعه فناوری در جهان به شمار می‌رود و بررسی تجربه این کشور می‌تواند در شناسایی ظرفیت‌های تازه و افزایش سرعت رشد زیست‌بوم فناوری ایران مؤثر باشد.

روزبه تأکید کرد: هدف از این برنامه، الگوبرداری تقلیدی از مدل توسعه چین نیست؛ چراکه اکوسیستم فناوری ایران و برنامه‌های تحول‌آفرین معاونت علمی باید متناسب با شرایط، نیاز‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور طراحی و اجرا شوند.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه، شناخت ساختار اکوسیستم فناوری چین، توسعه شبکه‌سازی بین‌المللی و شناسایی ظرفیت‌های کمتر مورد توجه قرارگرفته در داخل کشور را از اهداف اصلی این سفر برشمرد و گفت: تعاملات بین‌المللی می‌تواند ضمن تکمیل توانمندی‌های داخلی، زمینه شناسایی کاستی‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید همکاری را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت حوزه علم و فناوری برای گسترش ارتباطات بین‌المللی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند پزشکی، تصریح کرد: همکاری‌های علمی و فناورانه می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری مسیر‌های تازه تعامل با سایر کشور‌ها باشند.

روزبه با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی سایر پارک‌های علم و فناوری کشور از نتایج این برنامه بیان کرد: پس از بازگشت هیئت، تجربیات به‌دست‌آمده ابتدا در پارک‌های علم و فناوری علوم پزشکی و سپس در سایر پارک‌های کشور به اشتراک گذاشته خواهد شد.

تدوین نقشه راه تحول پارک‌های فناوری سلامت پس از بازگشت

برای تبدیل دستاورد‌های این سفر به برنامه‌های اجرایی، سازوکار مشخصی برای ارزیابی و پیگیری نتایج در نظر گرفته شده است. بر این اساس، مدیران پارک‌های حاضر در برنامه موظف‌اند حداکثر یک هفته پس از بازگشت، گزارش بازدید‌ها و کارگاه‌های تخصصی را به سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه ارائه کنند.

همچنین هر یک از مدیران باید با برگزاری نشست داخلی و حضور مسئولان بخش‌های مختلف پارک خود، زمینه انتقال دانش و تجربیات کسب‌شده را فراهم کنند.

در مرحله بعد، حداکثر دو ماه پس از پایان سفر، نقشه راه تحول هر پارک با همکاری مدیران مربوط تدوین خواهد شد. این نقشه راه شامل اقدامات اجرایی، زمان‌بندی و اهداف مشخص است و برای معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت بهداشت ارسال می‌شود.

در نهایت، شش ماه پس از سفر، عملکرد پارک‌ها در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ارزیابی و میزان تحقق اهداف تعیین‌شده بررسی خواهد شد تا نتایج این مأموریت در مسیر ارتقای پارک‌های علم و فناوری سلامت از نسل اول به نسل پنجم مشخص شود.