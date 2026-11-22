باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -قم، تنها مرکز استان فاقد فرودگاه فعال کشور، سال‌هاست که در انتظار تکمیل طرحی است که نخستین بار در سال ۱۳۸۶ مطرح شد و پس از فراز و نشیب‌های فراوان، از اواخر ۱۴۰۳ مسیر تازه‌ای را در پیش گرفته است. با توجه به میزبانی سالانه ۲۰ میلیون زائر، موقعیت لجستیکی ویژه و نقش پدافندی، فرودگاه قم نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.

اکبر بهنام‌جو، استاندار قم با تشریح آخرین وضعیت طرح فرودگاه قم گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری و شرایط جنگی کشور، عملیات اجرایی فرودگاه با تکیه بر ظرفیت‌های استانی و مشارکت بخش‌های مختلف در حال پیشرفت است.

وی در ادامه با تأکید بر عزم جدی برای تکمیل این طرح تصریح کرد: مسئولان استان با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود، درصدد هستند روند اجرای فرودگاه قم را تسریع بخشند و موانع پیش رو را برطرف کنند تا این پروژه هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

پیشرفت فرودگاه قم جلوتر از زمان‌بندی / پایان زیرسازی باند و آغاز آسفالت

استاندار قم، در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی فرودگاه قم اظهار داشت: زیرسازی باند فرودگاه به پایان رسیده و عملیات روسازی و آسفالت در حال انجام است.

وی در ادامه با تأکید بر رفع موانع موجود تصریح کرد: مشکلات تأمین مصالح و قیر نیز برطرف شده و در بخش باند، دغدغه‌ای برای ادامه کار وجود ندارد و روند اجرای پروژه با سرعت مطلوبی در حال پیشرفت است.

بهنام‌جو خاطرنشان کرد: این طرح زودتر از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده برای پایان سال آینده به نتیجه خواهد رسید و با تکمیل آن، شاهد بهره‌برداری از فرودگاه قم و تحول در عرصه حمل‌ونقل هوایی استان خواهیم بود.

اعتبار ۱۴ همتی برای تکمیل فرودگاه قم / پیشبرد طرح با مولدسازی

استاندار قم، با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای تکمیل فرودگاه قم اظهار داشت: این طرح به حدود ۱۴ همت اعتبار نیاز دارد و تأمین آن در شرایط کنونی، نیازمند تدابیر ویژه است.

وی در ادامه با تأکید بر عزم جدی برای تکمیل این طرح تصریح کرد: تلاش داریم علیرغم شرایط جنگی و اختصاص بودجه به این موضوع، با استفاده از ظرفیت‌های داخلی استان و روش‌هایی همچون مولدسازی، اجرای این طرح مهم زیرساختی را حتی در شرایط محدودیت منابع مالی پیش ببریم.

بهنام‌جو خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی و مشارکت بخش‌های مختلف، می‌توان موانع اعتباری را پشت سر گذاشت و فرودگاه قم را به عنوان یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی استان به بهره‌برداری رساند.

طرح ترمینال فرودگاه قم نهایی شد / پیمانکار تا سه هفته آینده انتخاب می‌شود

استاندار قم، با اشاره به پیشرفت بخش‌های مختلف فرودگاه قم اظهار داشت: شمع‌های برج مراقبت تکمیل شده و این بخش وارد مرحله اجرای فونداسیون شده است.

وی در ادامه با اشاره به انتخاب طرح نهایی ترمینال فرودگاه تصریح کرد: پس از طی مراحل فنی و کارشناسی و تأیید طرح از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور، معماری ترمینال با الگویی متناسب با معماری اسلامی و هویت بومی استان نهایی شده است.

بهنام‌جو خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود پیمانکار ترمینال حداکثر تا دو تا سه هفته آینده انتخاب شود و عملیات اجرایی آن آغاز گردد تا روند تکمیل فرودگاه قم با سرعت بیشتری ادامه یابد.