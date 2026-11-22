باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - با تداوم حرکت مردمی در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، یکشنبه اول آذرماه، دویست و شصت و هفتمین شب از سلسله اجتماعات و راهپیمایی‌های شبانه مردم ولایت‌مدار استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

این تجمع که به صورت مستمر و شبانه در سطح شهر برگزار می‌شود، امشب نیز با حضور پرشور شهروندان از محدوده خیابان ورزش و تقاطع بلوار‌های فارابی و شهید بهشتی آغاز شد. شرکت‌کنندگان با حرکت در مسیر بلوار شهید بهشتی به سمت تقاطع بلوار حافظ، پیام صریح خود را مبنی بر حمایت از اقتدار ملی و ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی ابراز کردند.

این راهپیمایی شبانه که اکنون به ۲۶۷ شب رسیده است، نشان‌دهنده پایداری و ثبات قدم مردم این استان در مسیر همدلی و حمایت از حاکمیت اسلامی است. حضور گسترده مردم در این مسیر، بار دیگر تأکید کرد که اقتدار ملی، در گرو همبستگی مردمی و هوشیاری مستمر است.