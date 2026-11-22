باشگاه خبرنگاران جوان – به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان؛ در پی پیگیری‌های مستمر استاندار برای حل مشکلات بیمه‌ای کسبه آسیب‌دیده بازار رشت در حوادث دی ماه سال گذشته و طرح مطالبه پرداخت خسارت آتش‌سوزی بازار در سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به این استان، بیمه مرکزی مجوز پرداخت خسارت پرونده‌های مشمول دو شرکت بیمه ایران و آسیا را صادر کرد؛ اقدامی که زمینه رسیدگی به مطالبات بیمه‌ای کسبه آسیب‌دیده را فراهم می‌کند.

موضوع پرداخت خسارت بیمه‌ای بازاریان رشت در جریان سفر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور به گیلان از سوی استاندار مطرح شد و پس از بررسی موضوع در آن سفر، پیگیری‌ها در سطح دولت و بیمه مرکزی ادامه یافت. همچنین در نشست هفته گذشته استاندار گیلان با معاون اجرایی رئیس‌جمهور، موضوع تعیین تکلیف خسارت‌های بیمه‌ای کسبه بازار رشت بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت که در ادامه این پیگیری‌ها، مجوز پرداخت خسارت از سوی بیمه مرکزی صادر شد.

تعیین تکلیف مسیر رسیدگی به خسارت ۱۹۷ واحد صنفی بیمه شده

بر اساس گزارش‌های پیشین، از مجموع حدود ۴۰۰ واحد صنفی آسیب‌دیده در آتش‌سوزی بازار رشت، ۱۹۷ واحد تحت پوشش دو شرکت بیمه ایران و آسیا قرار دارند که از این تعداد، ۱۱۳ واحد دارای بیمه‌نامه شرکت بیمه ایران و ۸۴ واحد تحت پوشش شرکت بیمه آسیا هستند. در جریان نشست برگزار شده با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، توافق شده بود که موضوع سرایت حریق، مبنای بررسی خسارت واحد‌های صنفی مشمول قرار گیرد.

صدور مجوز بیمه مرکزی، زمینه ورود پرونده‌های واجد شرایط به فرآیند پرداخت خسارت را فراهم کرده و شرکت‌های بیمه ایران و آسیا باید مطابق ضوابط و شرایط بیمه‌نامه‌ها، روند رسیدگی و پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران مشمول را دنبال کنند.

نشست‌های هفتگی استاندار گیلان برای پیگیری مشکلات بازاریان

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان از زمان وقوع حادثه آتش‌سوزی بازار رشت با برگزاری بیش از ۴۰ نشست هفتگی با بازاریان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، روند بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و پیگیری مشکلات اقتصادی کسبه را دنبال کرده است. در این نشست‌ها، موضوعاتی از جمله تسریع در بازسازی بازار، ساماندهی زیرساخت‌های برق، گاز و مخابرات، رسیدگی به مشکلات واحد‌های صنفی و تعیین تکلیف خسارت‌های بیمه‌ای در دستور کار قرار داشته است.

پیگیری موضوع بیمه بازاریان در سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به گیلان و استمرار آن در نشست‌های بعدی، بخشی از روند رسیدگی به مطالبات کسبه آسیب‌دیده بوده که اکنون به صدور مجوز بیمه مرکزی انجامیده است.