باشگاه خبرنگاران جوان - میلاد فراهانی دروازه‌بان پیشین فوتبال ایران صبح امروز در ۳۸ سالگی و در مسیر جاده تهران به رشت، در سانحه رانندگی درگذشت.

فراهانی متولد ۵ تیر ۱۳۶۷ در کرج بود و سال‌های زیادی از دوران بازیگری خود را در فوتبال ایران سپری کرد. پیکان نخستین تیمی بود که او در آن به میدان رفت و سپس برای تیم‌هایی، چون داماش گیلان، نفت تهران، صبای قم، نفت مسجدسلیمان، شهر خودرو، گل‌گهر سیرجان و هوادار به میدان رفت.

مس سونگون هم آخرین تیم دوران بازیگری میلاد فراهانی بود.

فراهانی در دوران بلند بازیگری خود ۲۲۱ مرتبه در لیگ برتر به میدان رفت و ۶۲ مرتبه دروازه‌اش را بسته نگه داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان درگذشت میلاد فراهانی را به خانواده محترم ایشان و جامعه فوتبال ایران تسلیت می گوید.