باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری دبیر کارگروه گندم، آرد و نان مازندران در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و همراه با اطلاع‌رسانی مناسب طرح کارآمدسازی عرضه آرد و نان، گفت: با اطلاع‌رسانی مناسب و شفاف، اطمینان خاطر لازم به مردم داده شود که هیچ تغییری در سهمیه عادی نان خانوار‌ها ایجاد نشده و تأمین نان مورد نیاز مردم طبق روال گذشته ادامه دارد.

او با اشاره به بررسی‌های میدانی انجام‌شده در برخی مناطق روستایی استان، افزود: در این بررسی‌ها مشخص شده است که در برخی موارد، میزان دریافت آرد و نان خانوار‌ها با تعداد اعضای خانواده تناسب ندارد و بخشی از آرد و نان دریافتی نیز به مصارفی خارج از الگوی متعارف مصرف خانوار، از جمله تأمین نان کارگران و خوراک طیور اختصاص می‌یابد. این موضوع ضرورت شفاف‌سازی در فرآیند تخصیص و مصرف آرد یارانه‌ای را با هدف اطمینان از رسیدن یارانه دولت به مصرف‌کنندگان واقعی نشان می‌دهد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با بیان اینکه اجرای این طرح نباید به ایجاد نگرانی در جامعه منجر شود، گفت: مازندران از نظر موجودی گندم از استان‌های برتر کشور در حوزه ذخیره‌سازی گندم به شمار می‌رود و ذخایر گندم استان برای تأمین نیاز چندین ماه آینده پیش‌بینی و تأمین شده است؛ بنابراین نباید اجازه دهیم با اجرای این طرح یا نحوه اطلاع‌رسانی درباره آن، این تصور در میان مردم شکل بگیرد که تأمین نان با مشکل مواجه خواهد شد. همه دستگاه‌های مسئول باید برای اجرای صحیح این طرح همکاری کنند.

جعفری همچنین درباره پشتیبانی از نانوایی‌ها در شرایط اضطراری، افزود: هر واحد خبازی که برای تأمین برق اضطراری به موتور برق نیاز داشته باشد، پس از ارائه درخواست و انجام مراحل اولیه، برای دریافت تسهیلات و پیگیری از طریق بانک معرفی خواهد شد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی تخصصی در زمینه ارتقای کیفیت آرد و نان، خواستار مشارکت و همکاری دانشگاه علوم پزشکی در تبیین مزایای مصرف نان سالم و آرد با سبوس بیشتر شد و گفت: لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، انجام مصاحبه‌های تخصصی و تولید برنامه‌های آموزشی، آگاهی عمومی نسبت به اهمیت مصرف نان سالم و نقش آن در ارتقای سلامت جامعه افزایش یابد. همچنین آموزش، توانمندسازی و ارتقای مهارت نانوایان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل استاندارد استان باید به‌صورت جدی دنبال شود.