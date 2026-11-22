باشگاه خبرنگاران جوان - رویترز نوشت ترامپ با هدف احیای اقتدار بین‌المللی خود در نشست سه‌جانبه با روسای‌جمهور روسیه و چین شرکت کرد، اما در موضوعاتی مانند ایران پیشرفتی حاصل نشد. انتشار تصویر نشست‌های قدرت‌های بزرگ در سال‌های ۱۹۴۵ و ۲۰۲۶، بار دیگر کنفرانس تهران در سال ۱۹۴۳ را به یاد آورد؛ زمانی که ایرانِ تحت اشغال، محل گفت‌وگوی سران متفقین بود.

اکنون بیش از ۸۰ سال از آن نشست گذشته و جایگاه ایران تغییر کرده است. سرلشکر رضایی با اشاره به تفاوت ایران و آمریکا در سال‌های ۱۹۴۳ و ۲۰۲۶ تأکید کرد که با تصاویر قدیمی نمی‌توان نظم امروز جهان را به گذشته بازگرداند.