باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از اجرای طرح کیف پول ایران برای مشمولان یارانه در دهک‌های هشتم و نهم خبر داد و گفت: در قالب این طرح، به ازای هر نفر از اعضای خانوار مشمول، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در کیف پول سرپرست خانوار شارژ شده است.

نوروزی با اشاره به اجرای طرح خرید اعتباری کالا از ابتدای سال جاری اظهار کرد: در این طرح، تمامی هموطنانی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، می‌توانند تا دو برابر مبلغ یارانه نقدی خود از فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید کنند و مبلغ استفاده‌شده را طی دو ماه پس از خرید بازپرداخت کنند.

وی افزود: در صورتی که اعتبار دریافتی در مهلت تعیین‌شده بازپرداخت نشود، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است مبلغ مربوطه را از یارانه نقدی دو ماه آینده خانوار کسر کند.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با دعوت از شرکت‌های تأمین‌کننده اعتبار برای مشارکت در این طرح تصریح کرد: شرکت‌هایی که متقاضی همکاری هستند، می‌توانند منابع مالی مورد نیاز برای خرید کالا را در اختیار خانوارهای یارانه‌بگیر قرار دهند تا این خانوارها امکان خرید تا دو برابر مبلغ یارانه نقدی خود را داشته باشند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز متعهد است اعتبار پرداخت‌شده را ظرف دو ماه پس از خرید به شرکت تأمین‌کننده بازگرداند.

نوروزی در ادامه با اشاره به اجرای طرح کیف پول ایران بیان کرد: این طرح با استناد به مصوبه دولت در شهریورماه ۱۴۰۵، از امروز وارد مرحله اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در این مرحله، بخشی از مشمولان دریافت یارانه در دهک‌های هشتم و نهم که به ازای هر نفر ماهانه ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کنند، مشمول اعتبار جدید شده‌اند و با همکاری بانک مرکزی، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر از اعضای خانوار در کیف پول سرپرست خانوار شارژ شده است.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با تشریح روش‌های استفاده از اعتبار شارژشده در کیف پول ایران گفت: مشمولان می‌توانند از چند مسیر برای استفاده از این اعتبار اقدام کنند. نخستین روش، انتقال اعتبار به کیف پول ایران شخص دیگر از طریق کد دستوری ستاره ۹۸ مربع و وارد کردن شماره تلفن همراه فرد موردنظر است.

وی افزود: افرادی که قصد خرید کالا با استفاده از اعتبار کیف پول خود را دارند، می‌توانند از طریق برنامه‌های معرفی‌شده در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام کنند. در حال حاضر، امکان استفاده از این اعتبار در حدود ۷۰ هزار نقطه در سراسر کشور فراهم شده است.

نوروزی با اشاره به اینکه امکان خرید هم به‌صورت حضوری و هم غیرحضوری وجود دارد، گفت: سکوها و پلتفرم‌های اینترنتی طرف قرارداد، امکان خرید غیرحضوری را برای مشمولان فراهم می‌کنند و همچنین افراد می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد کیف پول‌ها، از اعتبار شارژشده خود برای خرید کالا استفاده کنند.

وی در ادامه از فراهم شدن امکان انتقال مانده اعتبار کیف پول ایران به حساب بانکی شخص مشمول خبر داد و اظهار کرد: افرادی که ترجیح می‌دهند اعتبار باقی‌مانده در کیف پول خود را برداشت کنند، می‌توانند از طریق منوی کد دستوری ستاره ۹۸ مربع این کار را انجام دهند.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: در این روش، فهرست شماره‌حساب‌های بانکی متعلق به فرد نمایش داده می‌شود و متقاضی می‌تواند یکی از حساب‌های خود را انتخاب کند. پس از ثبت درخواست، انتقال وجه حداکثر ظرف ۲۴ ساعت انجام خواهد شد.