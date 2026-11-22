باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - عبدال السید، سناتور منتخب دموکرات از ایالت میشیگان آمریکا و از منتقدان جنگ این کشور علیه ایران، در واکنش به اختلافات بر سر تأمین بودجه دولت فدرال، دونالد ترامپ را به اولویت دادن جنگ بر اداره امور داخلی آمریکا متهم کرد.

السید در گفت‌و‌گو با شبکه ان‌بی‌سی، در واکنش به احتمال تعطیلی دولت آمریکا گفت: «باید روشن کنیم که این دموکرات‌ها نخواهند بود که دولت را تعطیل می‌کنند؛ بلکه این دونالد ترامپ است که جنگ خود را به داشتن دولتی کارآمد ترجیح می‌دهد».

او افزود: «ترامپ جنگ خود را به بسیاری از مسائل دیگر ترجیح داده است؛ از قیمت بنزین و مواد غذایی گرفته تا فرصت‌های شغلی برای بسیاری از مردم و جان نظامیان آمریکایی».

این سناتور منتخب همچنین با اشاره به اختیارات کنگره آمریکا در زمینه تأمین مالی و اعلام جنگ گفت: «این از اختیارات کنگره آمریکاست که بودجه جنگ را تأمین کند و درباره آن تصمیم بگیرد؛ اختیاری که دونالد ترامپ عملاً آن را برای خود برداشته است».

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که احتمال تعطیلی بخشی از دولت فدرال آمریکا در ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) مطرح شده است. زیرا بودجه فعلی دولت فدرال آمریکا در این تاریخ به پایان می‌رسد و کنگره باید تا آن زمان درباره تمدید بودجه به توافق برسد؛ در غیر این صورت، بخشی از فعالیت‌های دولت متوقف می‌شود.

در همین حال، شماری از دموکرات‌ها گفته‌اند با هر طرح بودجه‌ای که محدودیتی برای تأمین مالی عملیات نظامی آمریکا علیه ایران در نظر نگیرد، مخالفت خواهند کرد.

السید پیش‌تر نیز در گفت‌و‌گو با شبکه‌ای‌بی‌سی، جنگ با ایران را تصمیمی «نادرست» توصیف کرده و گفته بود که رؤسای‌جمهور پیشین آمریکا از ورود به چنین جنگی خودداری کرده بودند.

او همچنین اوایل آبان در گفت‌و‌گو با شبکه نیوزنیشن گفته بود که آمریکا به جنگ با ایران نیاز ندارد و باید به‌جای تشدید درگیری‌ها، برای پایان دادن به آن تلاش کند.

منبع: الجزیره