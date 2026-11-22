باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام تسلیت پیمان جبلی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

جناب آقای دکتر حسن خجسته

درگذشت اخوی ارجمندتان، مجاهد پارسا، مرحوم حاج جواد خجسته باقرزاده

(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، پایان حیات دنیوی و آغاز سعادت ابدی مردی است که عمری را در پرتو ایمان و اخلاص، به پاسداری از ارزش‌های متعالی انقلاب و آرمان‌های الهی سپری کرد.

آن فقید سعید از پیشگامان نهضت اسلامی و چهره‌های مصفایی بود که با گام‌های استوار و نیتی خالصانه، در تمامی فصول زندگی، وفاداری خود را به راه حق اثبات کرد و یاد نیکش به‌عنوان نمادی از خدمت و پایداری در راه الله و سیرت زلال و منش متواضعانه اش همچون چراغی روشن از اخلاق اسلامی در میان آشنایان و دوستداران آن بیت محترم رخشنده خواهد ماند.

با عرض مراتب تسلیت و تعزیت به محضر عالی، بیت معزز رهبر انقلاب (دام‌ظله‌العالی)، خاندان مکرم خجسته و تمامی بازماندگان، از درگاه خداوند سبحان برای آن گرامی، علو درجات و هم‌نشینی با صالحان و اولیاء‌الله و برای عموم داغدیدگان، شکیبایی و آرامش مسئلت می‌کنم.

پیمان جبلی

رئیس سازمان صداوسیما