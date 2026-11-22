باشگاه خبرنگاران جوان - سرتیپ پاسدارمحمد کرمی یکشنبه شب در پیامی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مستضعفین با اشاره به سخنی از امام شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت اللّه سیّد علی حسینی خامنه‌ای (ره) گفت: «بسیج یعنی حضور بهترین و با نشاط‌ترین و با ایمان‌ترین نیرو‌های عظیم ملّت در میدان‌هایی که برای منافع ملی و برای اهداف والا، کشورمان به آن‌ها نیاز دارد.»

وی افزود: صدور فرمان تاریخی رهبر فقید و بنیانگذار کبیر نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین و ارتش بیست میلیونی، در حساّس‌ترین برهه از دوران مبارزه و جهاد ملّت شهید پرور، به پا خاسته، انقلابی و ولایتمدار علیه ظلم و جور طاغوت و قدرت‌های سلطه گر شرق و غرب، معجزه‌ای عظیم و جلوه‌ای بارز از الطاف بی کران الهی و از ماندگارترین برکات انقلاب و حقیقتاً باقیات الصالحات بی بدیل آن رهبر حکیم و فرزانه برای مردم خداجوی و از بزرگترین دستاورد‌های شگرف و تأثیرگذار انقلاب شکوهمند اسلامی، در حوزه‌های گوناگون، بویژه در دفاع از استقلال، امنیّت وتمامیّت ارضی کشور و نیز در پشتیبانی بی نظیر و حفاظت، و رشد و بالندگی انقلاب و نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

به گفته کرمی؛ بسیج، یک جریان زلال و اصیل مکتبی و انقلابی است که با دانش و عقلانیت، آگاهانه در صحنه‌های ادای تکلیف و تعهد، استوار و سرافراز ایستاده و همواره حیات طیّبه و تداوم حرکت پرشتاب انقلاب در پیمودن قلّه‌های افتخار آفرین پیشرفت و سربلندی کشور را تضمین نموده است.

وی افزود: روحیه و فرهنگ بسیج در جنگ‌های تحمیلی دوّم و سوّم ائتلاف اهریمنی آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی و اذناب و دست نشاندگان فرومایه آنان، همانند دوران درخشان دفاع مقدّس ۸ ساله، بار دیگر جلوه‌ای بدیع از عزم و اراده ملّتی بصیر و خداجوی را در جای جای میهن اسلامی در برابر دیدگان جهانیان نمایان و متبلور ساخت و نشان داد که امروز نیز همچون همیشه، چاره و علاج زیاده خواهی‌های ددمنشانه جنایتکاران متجاوز به کشور و ملّت مبعوث شده ایران سربلند، همانا روحیه، تفکّر و عمل بسیجی است که تأسی به آن، چون سدّی پولادین، شالوده اصلی و خط مقدّم دفاع و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، امنیّت ملّی و استقلال کشور بوده، ضامن تاب آوری و شکست ناپذیری کشور، ملّت، مسئولین نظام و نیرو‌های مسلّح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در برابر همه خباثت‌ها و تهدید‌های دشمنان زبون در همه عرصه‌ها و میدان‌ها است.

کرمی در ادامه گفت: بسیج در حافظه تاریخی این سرزمین و در اذهان ملّت شریف ایران، همواره منشأء خیر و برکت و خدمت بی منّت در حوادث، بحران‌ها و بزنگاه‌های خطر و سرنوشت ساز بوده، برای همیشه تاریخ، در تار و پود این سرزمین مقدّس، ماندگار است و بستری مطمئن برای رشد و بالندگی جوانان متعهد، پرشور و مسئولیت پذیر ایران قوی و سربلند در تمامی نسل‌ها و عصر‌ها خواهد بود.

فرمانده نیروی زمینی سپاه دراین پیام آورده است: اینجانب ضمن گرامیداشت مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های تمامی فرماندهان و رزمندگان بسیجی شهید دوران دفاع مقدّس ۸ ساله، امنیّت پایدار، محور مقاومت، خصوصاً جنگ‌های تحمیلی دوّم و سوّم، فرارسیدن هفته مبارک بسیج را به یکایک بسیجیان مخلص و شجاع، خانواده‌های معظّم و عزیز شهداء، جانبازان و ایثارگران و آحاد رزمندگان جان بر کف و ملّت مبعوث شده ایران مقتدر، تبریک و تهنیت عرض نموده، سلامتی، سربلندی و دوام توفیقات همگان را در استمرار راه نورانی شهداء، تحت توجهات خاصّه حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی‌فرجه الشریف) و زعامت فرمانده معظّم کل قوا، حضرت آیت الله امام سیّد مجتبی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) از درگاه خداوند متعال آرزومندم.