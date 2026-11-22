باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی آمریکا هشدار داد که شهروندان این کشور باید انتظار اختلال‌ها و قطعی‌های بیشتری در خدمات فناوری را داشته باشند.

کلیتون در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌ان گفت: «در جریان روند به‌روزرسانی سامانه‌های فناوری، با اشکالات فنی، خلأ‌ها و وقفه‌هایی در ارائه خدمات مواجه خواهیم شد. این اتفاق رخ خواهد داد».

مدیر اطلاعات ملی آمریکا توضیح داد که پیشرفت‌ها در زمینه فناوری، فشار بیشتری بر سامانه‌های قدیمی وارد می‌کند.

در ماه جاری میلادی، مجموعه‌ای از اختلال‌های فنی، سامانه‌های مهم و زیرساخت‌های حیاتی آمریکا را تحت تأثیر قرار داد. از جمله این موارد می‌توان به توقف سراسری پروازها، اختلال در خدمات ایمیل مایکروسافت، بروز مشکل فنی در چند بانک بزرگ و قطعی موقت شبکه آژانس امنیت ملی آمریکا اشاره کرد.

کلیتون پیش از این گفته بود که این اختلال‌ها ناشی از اقدامات هماهنگ‌شده یا عملیات سایبری دولت‌های خارجی نبوده و به مشکلات فنی ناشی از به‌روزرسانی سامانه‌ها مربوط بوده‌اند.

او در عین حال از اظهارنظر درباره گزارش‌های جداگانه مربوط به حملات سایبری به پایگاه اطلاعات جنایی اف‌بی‌آی و وزارت کشاورزی آمریکا خودداری کرد و گفت انتظار دارد تحقیقات در زمان مناسب پاسخ‌های روشنی ارائه دهند.

پیش از این و در روز جمعه ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان)، شبکه سی‌ان‌ان از نفوذ هکر‌ها به پایگاه اطلاعات جنایی اف‌بی‌آی خبر داد؛ سامانه‌ای سراسری که اطلاعاتی از جمله سوابق کیفری، حکم‌های بازداشت، افراد تحت تعقیب و مفقودشده و خودرو‌های مسروقه را در اختیار نهاد‌های انتظامی آمریکا قرار می‌دهد. جزئیات این نفوذ، هویت مهاجمان و میزان اطلاعات احتمالی افشاشده هنوز مشخص نشده و اف‌بی‌آی در حال بررسی این حادثه است.

منبع: رویترز