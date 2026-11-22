باشگاه خبرنگاران جوان - امین نیاکان با اشاره به وضعیت جسمانی مراجعان افزود: به دلیل شدت مسمومیت و وخامت شرایط بالینی، ۴ نفر از بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند و تحت مراقبت‌های تخصصی قرار دارند.

او با تأکید بر خطر جدی و مرگبار متانول، از شهروندان خواست به هیچ عنوان از مشروبات الکلی و فرآورده‌های مشکوک استفاده نکنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تشریح علائم و عوارض مسمومیت با متانول هشدار داد: به دلیل زمان‌بر بودن تجزیه متانول در بدن، این مسمومیت ممکن است در ۱۲ تا ۲۴ ساعت اولیه بدون علامت یا با نشانه‌های خفیف بروز کند، اما با گذشت زمان به سرعت پیشرفت می‌کند. سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ، درد شکم، ضعف و بی‌حالی از جمله علائم اولیه آن است. در موارد شدیدتر، تاری دید، حساسیت به نور، دیدن لکه‌ها یا برفکی شدن میدان بینایی، کاهش بینایی و حتی نابینایی دائمی رخ می‌دهد.

نیاکان ادامه داد: مسمومیت شدید با متانول می‌تواند موجب اسیدی شدن شدید خون، افت سطح هوشیاری، گیجی، تشنج، کما، نارسایی‌های شدید تنفسی، آسیب‌های ماندگار مغزی و در نهایت مرگ شود. از این رو، تشخیص و آغاز درمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نقش تعیین‌کننده‌ای در نجات جان بیمار دارد.

او با تأکید بر اینکه هیچ درمان خانگی برای خنثی کردن متانول وجود ندارد، خاطرنشان کرد: افرادی که نوشیدنی‌های الکلی یا فرآورده‌های مشکوک مصرف کرده‌اند، حتی در صورت نداشتن هیچ‌گونه علامتی باید بلافاصله به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کنند و منتظر بروز علائم نمانند؛ چرا که تأخیر در شروع درمان بیمارستانی، خطر بروز عوارض شدید و مرگبار را به شدت افزایش می‌دهد.

منبع: علوم پزشکی شیراز