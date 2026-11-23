باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - احزاب «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و رقیب او «گادی آیزنکوت» روز یکشنبه دور تازه‌ای از مذاکرات را بدون دستیابی به توافق درباره تشکیل کابینه ائتلافی به پایان رساندند؛ توافقی که تحقق آن مستلزم امتیازدهی هر دو طرف خواهد بود.

دو حزب در بیانیه‌ای اعلام کردند که نشست دیگری برگزار خواهد شد، اما زمان آن را مشخص نکرده و جزئیات بیشتری نیز ارائه ندادند.

هیئت‌های حزب «یاشار» به ریاست آیزنکوت و حزب «لیکود» به ریاست نتانیاهو هفته گذشته نیز در نشستی ۴ ساعته در تل‌آویو، برای تشکیل کابینه گفت‌و‌گو کرده بودند.

آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، تا ششم دسامبر (۱۵ آذر) فرصت دارد کابینه جدید را تشکیل دهد. این مهلت ممکن است ۱۴ روز دیگر نیز تمدید شود.

ائتلاف ۴۸ نفره او برای دستیابی به اکثریت پارلمانی به حمایت ۶۱ نماینده نیاز دارد و همچنان بر سر چگونگی تشکیل کابینه اختلاف‌نظر وجود دارد.

نتانیاهو خواهان تشکیل کابینه واحد با حزب آیزنکوت است؛ طرحی که می‌تواند به تقسیم دوره نخست‌وزیری میان او و آیزنکوت منجر شود. با این حال، چنین توافقی با مخالفت آیزنکوت روبه‌روست؛ او که محور اصلی کارزار انتخاباتی‌اش را مخالفت با نتانیاهو قرار داده، از حضور در کابینه‌ای به ریاست نتانیاهو خودداری می‌کند.

نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین و متحد آیزنکوت نیز روز شنبه بار دیگر تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی به ائتلافی با «نتانیاهو یا جریان وابسته به او» نخواهد پیوست.

منبع: المانیتور