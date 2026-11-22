باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - آبزی‌پروری در خوزستان، به‌ویژه در مناطق ساحلی و نزدیک به تالاب‌ها، یکی از مزیت‌های اقتصادی کم‌تر دیده‌شده است. مجموعه فعال در چمران با ۲۰ هکتار وسعت، نشان می‌دهد ظرفیت‌های محلی می‌تواند به اشتغال پایدار برای جوانان بومی تبدیل شود؛ ظرفیتی که با حمایت از بخش خصوصی می‌تواند گسترده‌تر هم بشود.

هرمز بهاروند، فرماندار بندر ماهشهر به خبرنگار ما می‌گوید: این مجموعه حدود ۱۴ سال است که در زمینه پرورش ماهیان گرمابی فعالیت می‌کند و مخصوص تولید بچه‌ماهی‌ها را دارند و بقیه گونه‌هایشان از مؤسسه پرورش جنوب کشور تهیه می‌شود.

او افزود: این مجموعه آبزی‌پروری با وسعت ۲۰ هکتار، گامی مؤثر در اشتغال‌زایی جوانان بومی دارد.

بهاروند اضافه کرد: در این مجموعه گونه‌های متنوعی از ماهیان گرمابی پرورش داده می‌شودو حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تأمین سرمایه در گردش، از مهم‌ترین مطالبات فعالان این مجموعه است.

آبزی‌پروری در چمران، فقط یک فعالیت اقتصادی نیست؛ فرصتی است که می‌تواند اشتغال بومی را پایدار کند. حالا با ۱۴ سال سابقه و ۲۰ هکتار وسعت، این مجموعه به دنبال حمایت از بخش خصوصی و تأمین سرمایه در گردش است