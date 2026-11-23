باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مورات کوروم، رئیس سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ ۳۱) سرانجام این نشست را که امسال در آنتالیا برگزار شده بود، بدون دستیابی به توافق نهایی رسماً به پایان رساند و از برخی کشور‌ها به دلیل نشان ندادن انعطاف‌پذیری و تعهد لازم برای دستیابی به اجماع انتقاد کرد.

کوروم، وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه پیش از پایان دادن به این نشست دو هفته‌ای اعلام کرد که پیش‌نویس تصمیم جامع و نهایی کنفرانس به تصویب نرسیده است.

او گفت: «متأسفانه برخی کشور‌ها تلاش و انعطاف‌پذیری لازم را برای ایفای مسئولیتی تاریخی نشان ندادند».

وی افزود: «ما اهمیت اولویت‌های ملی را به رسمیت می‌شناسیم و به شرایط هر کشور احترام می‌گذاریم؛ اما در موضوعی تا این اندازه حیاتی که به آینده مشترک ما مربوط می‌شود، انتظار داشتیم همه طرف‌ها مسئولیت بیشتری برای یافتن راه‌حل بر عهده بگیرند».

وزیر محیط زیست ترکیه در انتها هشدار داد: «جهان منتظر نمی‌ماند، بلایای طبیعی منتظر نمی‌مانند و نسل‌های آینده نیز منتظر نمی‌مانند».

اختلاف اصلی در کاپ ۳۱ بر سر پیش‌نویس توافقی موسوم به «پیمان آنتالیا» بود که قرار بود چارچوب اقدامات آینده کشور‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی را مشخص کند.

در نسخه اولیه این سند، بر تسریع روند گذار از سوخت‌های فسیلی تأکید شده بود، اما این بند در نسخه بازنگری‌شده حذف شد؛ موضوعی که با مخالفت اتحادیه اروپا، انگلیس، نروژ، پاناما و شماری از کشور‌های جزیره‌ای روبه‌رو شد که در سال‌های اخیر با پیامد‌های تغییرات اقلیمی دست و پنجه نرم کرده‌اند.

اختلاف‌ها همچنین بر سر میزان کمک مالی کشور‌های ثروتمند به کشور‌های آسیب‌پذیر ادامه داشت و در نهایت، طرف‌ها نتوانستند بر سر متن نهایی به اجماع برسند.

منبع: آناتولی