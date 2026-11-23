باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمیلاد تقدیسی حیدریان گفت: تاکنون ۴ مورد فوتی و یک مورد مرگ مغزی ناشی از این مسمومیت داشتیم که همه آنها مرد بوده اند.

وی افزود: برای ۱۱ بیمار انتوباسیون (لوله‌گذاری داخل نای) انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور نیز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه هنوز شماری از مسمومان ناشی از مصرف الکل در این شهر به مراکز درمانی مراجعه نکرده اند پیش‌بینی می‌شود تا ۲۴ ساعت آینده با افزایش تعداد این بیماران مواجه باشیم.

دکتر غزاله دوست‌پرست افزود: تاکنون ۱۴ نفر از مسمومان در بخش آی. سی. یو سه بیمارستان نیشابور بستری شده‌اند و ۴۰ نفر نیز تحت دیالیز اورژانس قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه هنوز شماری از مسمومان مصرف کننده الکل به مراکز درمانی مراجعه نکرده اند؛ توصیه کرد: کسانی که الکل مصرف کرده و دچار علائم هشداری و خطر شده‌اند حتما به بیمارستان مراجعه کنند.

دادستان عمومی و انقلاب نیشابور نیز در ستاد مدیریت بحران شهرستان نیشابور گفت: تاکنون سه نفر در ارتباط با پرونده مسمومیت تعدادی از مردم با الکل در این شهر دستگیر شدند.

حسین اردمه افزود: بررسی منشأ مشروبات کشف‌شده، نحوه توزیع و ارتباط احتمالی آن‌ها با موارد مسمومیت و فوتی‌های گزارش‌شده با همکاری مراجع اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی در دستور کار قرار دارد.

دادستان عمومی نیشابور همچنین با توجه به محدودیت ظرفیت مراکز درمانی شهرستان و ضرورت انتقال احتمالی برخی بیماران به مشهد، از آمادگی دستگاه قضایی برای پیگیری و تسهیل هماهنگی‌های لازم با دادستانی مرکز استان به‌منظور پذیرش بیماران در مراکز درمانی مشهد خبر داد و آمادگی مجموعه قضایی را برای همکاری در مدیریت این شرایط اعلام کرد.

منبع ایرنا